Jasmine Paolini mette nel mirino il sorpasso su Rybakina a Pechino: la Race aggiornata verso le WTA Finals

Jasmine Paolini sta inseguendo l’ambizioso obiettivo della qualificazione alle WTA Finals di Riad, prestigioso evento di fine stagione riservato alle migliori otto della Race, graduatoria che prende in considerazione i punti totalizzati nell’anno solare 2025. L’azzurra spera di tornare al ‘Master’ per la seconda volta consecutiva (è già certa del pass in doppio), dopo il debutto del 2024 in cui era stata eliminata nella fase a gironi con un bilancio di un successo e due sconfitte.

Ad oggi Paolini sarebbe la prima delle escluse da Riad, ma già nei prossimi giorni ha la possibilità di rientrare virtualmente nella top8 nel caso in cui dovesse raggiungere la semifinale al WTA 1000 di Pechino. La toscana ha raggiunto nel frattempo gli ottavi sul cemento outdoor della capitale cinese, portandosi a soli 160 punti dall’ottavo posto nella Race di Elena Rybakina.

La kazaka è stata però eliminata ai sedicesimi dalla tedesca Eva Lys e rimarrà bloccata a quota 3806 punti senza poter incrementare il suo score a Pechino. Grande occasione dunque per Jasmine, che affronterà da favorita la ceca Marie Bouzkova con all’orizzonte un possibile quarto da brividi contro una tra la statunitense Amanda Anisimova e la ceca Karolina Muchova. Per il momento sono ancora in corsa a Beijing anche la n.6 e la n.7 della Race Jessica Pegula e Mirra Andreeva, mentre la n.10 Ekaterina Alexandrova è fuori dai giochi.

RACE WTA AGGIORNATA

1 Aryna Sabalenka 9610

2 Iga Swiatek 8098

3 Coco Gauff 5304

4 Amanda Anisimova 5028

5 Madison Keys 4450

6 Jessica Pegula 4273

7 Mirra Andreeva 4254

8 Elena Rybakina 3806

9 Jasmine Paolini 3646

10 Ekaterina Alexandrova 3136