Italia-Francia oggi, Europei hockey pista 2025: orario, tv, programma, streaming

Mercoledì 3 settembre, alle ore 20.00, l’Italia proseguirà la sua marcia nella prima fase degli Europei 2025 di hockey pista andando a vivere l’ultimo scontro di questo momento iniziale della rassegna in corso di svolgimento a Paredes, in terra lusitana.

Dopo la vittoria contro il Portogallo (3-2) e la sconfitta contro la Spagna (1-3), è il momento di affrontare la Francia dei 3 fratelli Carlo, Bruno e Roberto Di Benedetto: una formazione in crescita che ormai si è installata nell’elite continentale con forza.

Il match valido per la terza giornata della fase a gironi degli Europei 2025 di hockey su pista fra Italia e Francia, in programma quest’oggi – 3 settembre – inizierà alle ore 20.00. La partita sarà visibile in diretta streaming su World Skate Europe TV. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE testuale dell’incontro.

CALENDARIO EUROPEI HOCKEY PISTA 2025

Mercoledì 3 settembre – Paredes (Portogallo)

Ore 20.00 Italia-Francia – Diretta streaming su World Skate Europe TV

PROGRAMMA EUROPEI HOCKEY PISTA : DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: World Skate Europe TV

Diretta Live testuale: OA Sport.