Il percorso degli Europei di ciclismo 2025 sarà ancora più da scalatori dei Mondiali? Lunga salita al 7.2%, strappo al 14%

Non solo i Mondiali in Ruanda, ci si sposta verso il Vecchio Continente, per gli Europei di ciclismo, e nuovamente saranno protagonisti gli scalatori, visto un percorso nuovamente molto duro. Non ci saranno strappi con ciottolato, ma addirittura salite vere, oltre a muri con pendenze in doppia cifra. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

PERCORSO EUROPEI CICLISMO 2025

Partenza da Privas, arrivo a Guilherand-Granges dopo 202,5 chilometri e 3401 metri di dislivello. Si parte subito in salita: pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%). Discesa e poi si andrà verso il primo circuito da percorrere tre volte: protagonista la Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%). Nello stesso circuito anche il muro di Côte de Val d’Enfer: sono 1,6 chilometri al 9,7%. Poi si entra nell’altra parte di tracciato (tre giri): resta la Côte de Val d’Enfer (ultimo scollinamento a sei chilometri dall’arrivo), si aggiunge lo strappo di Montée de Costebelle.