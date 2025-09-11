Hockey Pista
Hockey pista: l’Italia liquida la Svizzera e vola in semifinale agli Europei femminili
Per l’Italia di Valerio Antezza: missione compiuta. Agli Europei femminili 2025 di hockey su pista, in corso di svolgimento a Paredes, le azzurre superano agevolmente per 5-0 la Svizzera nei quarti di finale ottenendo il pass per le semifinali, dove attenderanno la vincente del match di stasera (ore 20.30 fra le padrone di casa del Portogallo e l’Inghilterra).
Dopo una prima fase di studio, l’Italia trova il modo subito di andare in gol: zampata di Tamiozzo a poco più di un quarto d’ora dall’intervallo e 1-0. Lapolla e compagne controllano bene il ritmo del gioco, con la stessa capitana che sale in cattedra a meno di due giri di lancette dalla pausa per mettere a referto il 2-0 che manda le squadre negli spogliatoi.
Ripresa più vivace. Tamiozzo firma quasi subito il 3-0 che chiude i giochi e vale la doppietta personale, poi però la Svizzera prova a reagire, mentre il cronometro corre veloce. Arrivano un paio di rigori per le elvetiche, con Stella Rossato abile a ipnotizzare le avversarie, nel mezzo arriva anche il 4-0 di Taccardi.
Si va verso la conclusione del match, c’è però ancora il tempo per la giovane Rossetto di griffare il 5-0 che definisce il risultato di una sfida che promuove in zona medaglie un’Italia che vorrà provare a confermare quantomeno il bronzo in carica e poi magari arrampicarsi fino alla finalissima.