GP Quebec 2025: Tadej Pogacar a caccia della vittoria in una delle poche corse che gli mancano

Tornano le classiche nel World Tour di ciclismo, un appuntamento che sta diventando tradizionale quello della trasferta nordamericana di settembre. Ci si sposta in Canada, con diversi dei migliori corridori al mondo (quelli non al via della Vuelta) che disputeranno la due giorni. Domani la quattordicesima edizione del Grand Prix Cycliste de Québec.

PERCORSO

Si partirà e si arriverà sulle pianura di Abraham, uno dei tanti simboli storici del Quebec. Ogni giro sarà lungo 12 km, quindi inferiore di 600 metri rispetto alle precedenti edizioni. Tuttavia i protagonisti dovranno affrontare due tornate in più, dunque 18, per 216 chilometri totali, superiore di 15 km rispetto al 2024. Da citare l’unica grande asperità, la Côte de la Montagne (600 metri all’8,8% di pendenza media), che si ripeterà ad ogni giro e sarà nei pressi del traguardo.

FAVORITI

Attesa ovviamente tutta per il campione del mondo in carica. Torna in gara Tadej Pogacar dopo il trionfo al Tour de France: il corridore della UAE Team Emirates – XRG va a caccia di una delle poche vittorie che ancora gli mancano nel palmares. Percorso non durissimo, ma ha tutte le carte in regola per imporsi. Occhio ai velocisti che tengono bene sugli strappi: Arnaud De Lie sicuramente, vista la sua forma in crescendo, è nella lista dei favoriti, occhio anche a Wout van Aert, mentre difficilmente vedremo esultare il campione uscente Michael Matthews, reduce da diversi problemi fisici.