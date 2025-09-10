Dai campi di Posillipo alla vetta dell’atletica europea, Alessandro Sibilio è il simbolo di una nuova generazione di talenti azzurri. Finalista olimpico, oro europeo under 23, e soprattutto recordman italiano dei 400 ostacoli con 47″50, siglato agli Europei di Roma 2024. In questa intervista esclusiva ci racconta le emozioni di ogni tappa: dai primi successi giovanili fino al presente da protagonista mondiale. Un viaggio nella mente e nel cuore di un atleta che ha saputo trasformare la velocità in arte e la fatica in gloria. Tecnica, passione, futuro e sogni a cinque cerchi: scopri il lato più vero di Alessandro Sibilio in questo nuovo episodio di FOCUS – ATLETICA. Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste! Conduce Alice Liverani