Filippo Ganna celebra la terza vittoria in una stagione difficile. E l’Europeo può diventare un obiettivo

La Vuelta a España 2025 parla ancora italiano. Dopo il successo di ieri di Giulio Pellizzari, oggi è toccato a Filippo Ganna, che si è imposto nella cronometro di Valladolid. Il piemontese aveva messo nel mirino fin da subito questa diciottesima tappa ed è così riuscito a ritrovare un successo in un 2025 molto difficile per il campione italiano.

Sono state finora solo tre le vittorie in questa stagione per Ganna, che aveva trionfato nella tappa iniziale della Tirreno-Adriatico e poi successivamente proprio al Campionato Italiano. Il grande obiettivo doveva essere quello di provare ad indossare la maglia gialla al Tour de France ed invece il sogno è sfumato immediatamente alla prima tappa, con una brutta caduta ed il ritiro per l’infortunio alla schiena.

Sono state settimane difficili per Ganna, che ha faticato a tornare in bicicletta per i dolori e soprattutto a ritrovare la miglior condizione. La Vuelta ha segnato il suo ritorno alle corse ed è stata una lunga preparazione proprio alla tappa odierna. Il piemontese ha faticato molto sulle tante salite, ma ha sempre stretto i denti ed oggi è riuscito a prendersi una bella soddisfazione. Pippo non è ancora al 100% ed oggi ha sofferto forse un po’ più del previsto, battendo di appena nove decimi l’australiano Jay Vine.

L’obiettivo è quello di cresce di condizione nelle prossime settimane e di arrivare al massimo della forma all’Europeo in Francia, dove Ganna vorrà essere protagonista nella cronometro. Una corsa contro il tempo che vedrà una startlist di altissimo livello, visto che sono già state confermate le presenze di Remco Evenepoel, Stefan Bisseger, Stefan Kung e Mathias Vacek.

Un percorso che vede Evenepoel decisamente favorito, anche perché l’ultimo chilometro verso Étoile-sur-Rhône sarà in salita con una pendenza media del 5%. Ganna, però, può assolutamente provarci e sicuramente sarà tra gli uomini da battere, con l’obiettivo di prendersi almeno una medaglia.