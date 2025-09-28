Fefé De Giorgi scherza: “Mi devono chiamare solo per i Mondiali”. E il messaggio a Julio Velasco…

L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, trionfando a Manila e difendendo così il titolo conquistato tre anni fa a Katowice. Il CT Fefé De Giorgi ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “La Coppa è pesantissima. Lasciamo stare le leggende, mi dovrebbero chiamare solo per i Mondiali (scherza, n.d.r.). Sono distrutto perché è stata un’estate lunga, non semplicissima. La felicità di lavorare con questi ragazzi è tanta, sono ragazzi speciali: si sono messi lì, hanno affrontato tante cose, sapevamo di dover recuperare spazio con Polonia e Francia, ci siamo messi con umiltà e dedizione, sono stati stupendi perché si sono aiutati“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito, soffermandosi sulla cavalcata degli azzurri in terra asiatica, partita dopo la sconfitta accusata contro il Belgio nella fase a gironi e che ha portato alle schiaccianti affermazioni in serie contro Ucraina, Argentina, Belgio, Polonia e Bulgaria: “Si è visto dalla partita con l’Ucraina un crescendo e sono contento di aver visto giocare un Mondiale così: non è facile vincerne due di fila, credetemi“.

Un messaggio a Daniele Lavia, assente per infortunio, e a Julio Velasco, CT della trionfante squadra femminile: “Saluto anche Julio e Daniele, che oggi è stato bravissimo: ieri mi ha chiamato e mi ha chiesto di fare un saluto durante la riunione tecnica, per me è stata una grande gioia. Lo abbiamo sempre nei grandi pensieri, ci ha dato una bella carica e ci ha fatto emozionare. Io potevo stare zitto è fatto tutto. A Julio vorrei dire che abbiamo fatto cose buone, ringrazio la Federazione: noi siamo l’apice di un movimento, ma c’è tanto dietro tra passione e organizzazione. Speriamo di aver contribuito a fare appassionare le persone“.