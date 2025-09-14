Fefé De Giorgi: “Importante rompere il ghiaccio, abbiamo concesso qualcosa all’Algeria”

L’Italia ha sconfitto l’Algeria per 3-0 nella partita d’apertura dei Mondiali 2025 di volley maschile, imponendosi con il massimo scarto a Manila dopo aver recuperato da 17-21 nel secondo set contro la poco quotata formazione africana. I Campioni del Mondo hanno avuto la meglio nella capitale delle Filippine e si lanciano così verso lo scontro diretto di martedì 16 settembre contro il Belgio, che oggi ha regolato l’Ucraina per 3-0.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita: “In queste competizioni è importante rompere il ghiaccio perché il periodo di preparazione è stato lungo e noi non vedevamo l’ora di scendere in campo. Chiaramente l’avversario dal punto di vista tecnico non era pericolosissimo, ma come si è visto dipende dall’approccio che hai tu”.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Noi abbiamo concesso qualcosa e loro sono stati lì fino alla fine però i ragazzi sono stati bravi, disputando una buona partita. Gli abbiamo messo pressione in battuta così da semplificare il nostro muro-difesa e credo che questo abbia dato buoni risultati”.