F1 su TV8, GP Italia 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma

La gara di casa per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 7 settembre, dalle ore 15.00, nel corso del GP d’Italia: il sedicesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Monza e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di vincere per ridurre il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della McLaren: queste sono le principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante per la gara davanti ai propri tifosi.

Per la gara del GP d’Italia la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la diretta della gara sarà fruibile in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP ITALIA F1 2025

Domenica 7 settembre

15.00 F1, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Domenica 7 settembre

