F1, i precedenti della Ferrari a Singapore. Continuerà la Luna di miele tra la Rossa e Marina Bay?

Il Gran Premio di Singapore ha ormai assunto lo status di “classica” nel calendario della Formula Uno. D’altronde, l’appuntamento nella città stato del sud-est asiatico potrà per sempre vantarsi di essere l’originale “gara by night”, quella che ha dimostrato la fattibilità delle corse in notturna.

La Ferrari ha un buon rapporto con Marina Bay. Siamo tutti d’accordo relativamente alla presenza di ricordi particolarmente dolorosi per la Scuderia di Maranello, su tutti l’epocale patatrac alla partenza del 2017. Tuttavia, la Scuderia di Maranello ha raccolto 4 successi. Tanti quanti Red Bull e Mercedes. Non si tratta di una dinamica banale, se si considera come l’evento sia nato nel 2008.

Il dato singolare è rappresentato dal fatto che le affermazioni del Cavallino Rampante seguano una cadenza pressoché quadriennale. Non fosse stato per l’intero lustro intercorso tra primo e secondo trionfo, le Rosse avrebbero avuto il ritmo di un metronomo!

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI SINGAPORE (15 EDIZIONI)

4 VITTORIE

2 Sebastian Vettel (2015, 2019)

1 Fernando Alonso (2010)

1 Carlos Sainz Jr. (2023)

7 POLE POSITION

2 Sebastian Vettel (2015, 2017)

2 Charles Leclerc (2019, 2022)

1 Felipe Massa (2008)

1 Fernando Alonso (2010)

1 Carlos Sainz Jr. (2023)

2 GIRI VELOCI

1 Kimi Räikkönen (2008)

1 Fernando Alonso (2010)

11 PODI

2010 Fernando Alonso (1°)

2012 Fernando Alonso (3°)

2013 Fernando Alonso (2°)

2015 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2018 Sebastian Vettel (3°)

2019 Sebastian Vettel (1°), Charles Leclerc (2°)

2022 Charles Leclerc (2°), Carlos Sainz Jr. (3°)

2023 Carlos Sainz Jr. (1°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A MARINA BAY

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 9°

2019 (FERRARI) – 2° {Pole}

2022 (FERRARI) – 2° {Pole}

2023 (FERRARI) – 4°

2024 (FERRARI) – 5°

LEWIS HAMILTON

2008 (MC LAREN) – 3°

2009 (MC LAREN) – 1° {Pole}

2010 (MC LAREN) – Ritirato

2011 (MC LAREN) – 5°

2012 (MC LAREN) – Ritirato {Pole}

2013 (MERCEDES) – 5°

2014 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2015 (MERCEDES) – Ritirato

2016 (MERCEDES) – 3°

2017 (MERCEDES) – 1° {Gpv}

2018 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2019 (MERCEDES) – 4°

2022 (MERCEDES) – 9°

2023 (MERCEDES) – 3° {Gpv}

2024 (MERCEDES) – 6°