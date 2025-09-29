F1, GP Singapore 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Il Mondiale F1 2025 è pronto a vivere il suo diciottesimo appuntamento del calendario. Questo weekend sarà infatti il turno del Gran Premio di Singapore che si correrà sul Singapore Street Circuit. Tracciato difficile e cittadino, che ha sempre regalato colpi di scena in chiave in ottica classifica generale. Quest’anno la lotta per il Mondiale è più che accesa, con Oscar Piastri che continua a condurre la classifica.

L’australiano deve guadagnare punti sul diretto rivale Lando Norris che, a Baku, si è portato a 25 lunghezze di ritardo. Distante, ma non troppo, Max Verstappen, reduce dal bis di Monza e Baku che ha ridato speranza e fiducia all’olandese, che però non ha mia vinto a Singapore. Ora la battaglia si sposta a Marina Bay, dove lo scorso anno fu proprio Norris ad imporsi.

Da capire anche quale sarà il finale di stagione per una Ferrari mai brillante. Anche in Azerbaijan i problemi della scuderia di Maranello sono stati evidenti, con entrambi i piloti ancora una volta fuori dal podio e dalle posizioni che contano. Il GP di Singapore, vinto nel 2023 con Carlos Sainz, può essere un’occasione di riscatto per il cavallino, in un’annata fin ora disastrosa.

Tutte le sessioni del Gran Premio di Singapore 2025, le qualifiche e la gara saranno visibili interamente su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207). TV8 offrirà in differita le qualifiche e la gara. Lo streaming sarà quindi visibile in diretta su SkyGo e Now Tv ed in differita (qualifiche, gara) su TV8.it. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale di tutte le sessioni.

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2025

Venerdì 3 ottobre

Ore 11.30-12.30 Prove Libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201)

Ore 15.00-16.00 Prove Libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201)

Sabato 4 ottobre

Ore 11.30-12.30 Prove Libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201)

Ore 15.00 Qualifiche – diretta tv su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201). Differita TV8 ore 18

Domenica 5 ottobre

Ore 14.00 Gara – diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201). Differita su TV8 ore 18

DOVE VEDERE IL GP DI SINGAPORE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207). TV8 (gara e qualifiche in differita)

Diretta streaming: SkyGo, Now Tv e TV8.it (differita qualifiche e gara)

Diretta Live testuale: OA Sport