F1, GP d’Italia 2025. La Ferrari cerca la ‘pole position di Pirro’. Leclerc velocissimo, Hamilton può dargli la scia

Il pomeriggio di sabato 6 settembre sarà dedicato alle qualifiche del Gran Premio d’Italia di F1, dove la Ferrari ha l’ambizione di realizzare la pole position. Il cavallino su cui puntare è Charles Leclerc, in quanto Lewis Hamilton è incappato in una fiscale penalizzazione di 5 posizioni in griglia per un’infrazione commessa settimana scorsa a Zandvoort.

Si tratta, in realtà, di un potenziale vantaggio per le Rosse. L’inglese potrà eventualmente mettersi al servizio del monegasco nel Q3, fornendogli la scia nel momento cruciale delle qualifiche. Viceversa, i due galli del pollaio McLaren saranno in concorrenza diretta e non potranno certo trainarsi a vicenda.

Oscar Piastri e Lando Norris restano i favoriti, sempre e comunque, però in termini di prestazione pura Leclerc potrebbe anche pensare di confezionare un tiro mancino, mandando in brodo di giuggiole le migliaia di ferraristi che assieperanno gli spalti di Monza. Al riguardo, Ferrari ieri ha lavorato su un assetto estremo, seguendo la filosofia del “o la va, o la spacca”.

Giusto così, non ci sono più obiettivi ad ampio respiro in questo 2025. Se ci si può fregiare di una pole position a Monza, per quanto estemporanea e fine a sé stessa, ben venga. Non avendo più nulla da chiedere a questa stagione, si deve puntare sulle vittorie di Pirro o quantomeno sulle pole position di Pirro.

Si vedrà, poi, quale sarà l’esito delle qualifiche e se domenica si potrà puntare al podio, in quanto sul long-run McLaren ha indubbiamente più margine. Ce ne si occuperà domani, però. Oggi conta la prestazione pura.