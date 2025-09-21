F1, George Russell: “Fine settimana difficile per me, vogliamo battere la Ferrari nei costruttori”

Un ottimo George Russell ha conquistato la seconda posizione in occasione del GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 appena passato agli archivi presso il circuito cittadino di Baku.

Nello specifico il britannico, già ieri artefice di una qualifica positiva, ha dovuto cedere il passo esclusivamente alla precisione chirurgica e rabbiosa della Red Bull di Max Verstappen, precedendo poi un Carlos Sainz in grado di conquistare il primo podio con la tuta della Williams. Una volta raggiunta la zona mista, il nativo di King’s Lynn ha commentato la sua performance:

“In primo luogo, congratulazioni a Carlos ed alla Williams – ha detto Russell – È un risultato straordinario per loro, per quanto mi riguarda sono davvero felice di essere di nuovo sul podio. È stato un fine settimana un po’ difficile per me personalmente, ma la macchina è stata fantastica. Anche Kimi in quarta posizione mi rende felice“.

In ultimo Russell ha aggiunto: “Sono stato piuttosto felice quando ho visto la bandiera a scacchi, a dire il vero. Sono stato fortunato, oggi mi sono sentito molto meglio di quanto mi sentissi venerdì e sabato. Quindi sì, non vedo l’ora di riposarmi un po’ adesso. Ma come ho detto, sono contento del risultato e di noi come squadra che cerchiamo di battere la Ferrari nei costruttori. È stato un buon passo in avanti.”