Matteo Marchesan e Andrea Sanguanini sono i nuovi talenti del beach volley italiano. Dopo l’esperienza nel calcio e nel basket, i due azzurri hanno scelto la sabbia e stanno già lasciando il segno: quarti classificati al Campionato Europeo Under 20 di Madrid, a un passo dal podio, e pronti a crescere ancora. Dopo la delusione per la mancata qualificazione al secondo turno nell’Europeo Under 22 di Baden, Marchesan e Sanguanini hanno dimostrato il loro valore, confermandosi come prospetti di grande futuro per l’Italia del beach volley. In questa puntata di Beach Zone, Simona Bastiani ed Enrico Spada li ospitano per raccontare la loro storia, le emozioni di Madrid e le ambizioni per i prossimi appuntamenti internazionali. Scopriamo insieme i due giovani azzurri che vogliono scrivere una nuova pagina del beach volley italiano.