Dove vedere in tv Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Prende il via martedì l’Eurolega 2025-2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano subito un esordio durissimo, con la doppia sfida in Serbia, dove Shields e compagni affronteranno domani la Stella Rossa di Belgrado e giovedì il Partizan. E dopo le fatiche di Supercoppa i ragazzi di Ettore Messina sono chiamati a iniziare la stagione europea col piede giusto.

E questo doppio turno vedrà l’Olimpia Milano affrontare due formazioni che la scorsa stagione hanno avuto un percorso molto simile ai biancorossi, chiudendo la Stella Rossa al decimo posto e il Partizan al dodicesimo, con i meneghini in mezzo all’undicesimo. Sono, dunque, già due potenziali scontri diretti nella corsa a quei playoff che in Europa Ricci e compagni mancano da troppo tempo e che è l’obiettivo dichiarato in quella che (salvo sorprese) sarà l’ultima stagione con Messina head coach.

Palla a due che verrà alzata alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia) domani sera, martedì 30 settembre, alle ore 20:00. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla del debutto in Eurolega dell’Olimpia Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Martedì 30 settembre

Ore 20:00 Stella Rossa Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport