Dove vedere in tv Nord Macedonia-Italia, Qualificazioni Europei U21: orario, programma, streaming

Prosegue il cammino dell’Italia Under 21 nelle Qualificazioni ai Campionati Europei di categoria che, nel 2027, si giocheranno tra Albania e Serbia. Gli Azzurrini, guidati dal commissario tecnico Silvio Baldini, si rimboccano le maniche per il secondo impegno nel Gruppo E.

Dopo l’esordio contro il Montenegro di venerdì, con una vittoria in rimonta che ha dato un minimo di ossigeno, l’Italia U21 se la dovrà vedere contro la Macedonia del Nord nella sfida che si disputerà domani alle ore 18.15 allo stadio ‘Petar Miloševski’ di Bitola.

Il Gruppo E, giova ricordarlo, vede sei squadre ai nastri di partenza delle Qualificazioni. Oltre ad Italia, Macedonia del Nord e Montenegro, troviamo Svezia, Armenia e Polonia. Chi conquisterà la prima posizione finale del raggruppamento staccherà direttamente il pass per i Campionati Europei 2027, mentre la seconda classificata si giocherà le ultime chance nei play-offs con le altre seconde.

Come seguire il match in tv? La sfida tra Macedonia del Nord e Italia Under 21 si potrà seguire su Rai2. In streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 2027

Martedì 9 settembre

Ore 18.15 Macedonia del Nord U21 – Italia U21

