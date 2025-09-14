Dove vedere in tv Italia-Cina, BJKC 2025: programma, orari, streaming, convocate

Sarà tra Italia e Cina che si disputerà il quarto di finale d’apertura delle Finals di Billie Jean King Cup, il nome che da qualche anno ha sostituito quello di Fed Cup. A Shenzhen si vive la situazione molto particolare delle padrone di casa, favorite da questo fattore, ma sfavorite da un altro.

Quell’altro è l’assenza di Qinwen Zheng, che non ha recuperato dall’intervento al gomito che l’ha tenuta ferma da luglio in avanti. Una situazione importante per l’Italia, che può contare su Jasmine Paolini e sull’accoppiata con Sara Errani per darsi un’importante chance di iniziare bene la difesa del titolo riportato nel nostro Paese un anno fa. Si gioca Shenzhen Bay Sports Centre Arena, impianto che avrebbe a disposizione fino a 13.000 posti (ma saranno tutti riempiti?), già usato per i Mondiali di basket 2019 e delle WTA Finals nello stesso anno (come parte di un accordo decennale andato poi in fumo in virtù della pandemia di Covid-19).

Il confronto tra Italia e Cina si giocherà martedì 16 settembre a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-CINA, BILLIE JEAN KING CUP 2025

Martedì 16 settembre

Ore 11:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

A seguire Doppio

Si ricorda che i match vengono ufficializzati un’ora prima dello svolgimento degli stessi.

PROGRAMMA ITALIA-CINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport

GIOCATRICI CONVOCATE

ITALIA – Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Tyra Caterina Grant, Sara Errani

CINA – Xinyu Wang, Yue Yuan, Shuai Zhang, Xiyu Wang, Xinyu Jiang