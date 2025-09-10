Dove vedere in tv il GP di Montreal 2025: orari, programma, streaming

Dopo il GP del Quebec 2025, in programma venerdì 12 settembre, il calendario internazionale propone, domenica 14 settembre l’appuntamento con la seconda gara canadese, il GP di Montreal 2025. Ritorna quindi il classico appuntamento con la corsa giunta alla sua quattordicesima edizione. L’anno scorso fu Tadej Pogacar a conquistare la vittoria.

Lo sloveno dovrebbe, in attesa dell’ufficialità, tornare a disputare la prova anche quest’anno, e potrebbe essere nuovamente un assoluto protagonista. Il percorso presenta 209.1 chilometri intorno alla città di Montreal. Saranno 12 i giri da affrontare, ognuno composto da 12,3 chilometri, per un totale di 4500 metri di dislivello.

La Côte Camilien-Houde aprirà la corsa, seguita poi dalla Côte Polytchnique (780 metri al 6% di pendenza media) e dagli strappi brevi di Paguelo (534 metri al 7,5% di pendenza media) e di Avenue de Parc (560 metri al 4%). Fino alla fine sarà solo, di nuovo, Côte Camilien-Houde, con i suoi 1,8 km all’8% di pendenza media, ad accompagnare i corridori fino al traguardo.

PROGRAMMA

Domenica 14 settembre GP Montreal Montreal-Montreal (209.1 km)

Orario di partenza: 17.15

Orario di arrivo: 21.15 circa

DOVE VEDERE IL GP DI MONTREAL 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: non prevista