Dove vedere in tv Cobolli-Fonseca, Laver Cup 2025: orario, programma, streaming

A San Francisco si alza il sipario sulla Laver Cup 2025, ottava edizione del torneo che mette di fronte l’Europa al Resto del Mondo. Un team europeo che vede addirittura la presenza del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, che proverà a trascinare la squadra capitana da Yannick Noah e nella quale è presente Flavio Cobolli.

Un bel riconoscimento per il tennista romano, che diventa il terzo italiano a giocare la Laver Cup dopo Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Ci sarà subito un grande debutto per Cobolli, visto che Flavio scenderà in campo già dalla prima giornata, affrontando il brasiliano Joao Fonseca.

Quello tra Cobolli e Fonseca sarà il terzo singolare di giornata, che apre la sessione serale (ore 4.00 in Italia). Il primo singolare sarà quello tra il norvegese Casper Ruud e l’americano Reilly Opelka, poi quello tra il ceco Jakub Mensik e l’americano Alex Michelsen. Invece a chiudere tutto ci sarà il doppio tra Alcaraz/Mensik e Fritz/Michelsen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Flavio Cobolli e Joao Fonseca, valevole per la Laver Cup 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn e Discovery + (Eurosport 2).

CALENDARIO COBOLLI-FONSECA LAVER CUP 2025

Sabato 20 Settembre

Dalle ore 04.00 Flavio Cobolli-Joao Fonseca

PROGRAMMA COBOLLI-FONSECA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN e Discovery+ (Eurosport2)