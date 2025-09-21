Come sta Vittoria Fontana dopo l’infortunio ai Mondiali? L’esito dell’ecografia, era uscita in sedia a rotelle

Vittoria Fontana si era infortunata durante le batterie della 4×100 ai Mondiali 2025 di atletica. L’azzurra si era fatta male mentre correva in prima frazione: a metà curva ha iniziato a saltellare accusando un fastidio alla coscia sinistra, si è fermata e ha piegato in avanti il busto dolorante. In quel momento Gloria Hooper è tornata indietro per prendere il testimone e il quartetto, completato da Dalia Kaddari e Alessia Pavese, ha portato a termine la prova per onore di firma.

La 25enne lombarda, che vanta un personale di 11.33 sui 100 metri e di 22.79 sul mezzo giro di pista, è stato portata via su una sedia a rotelle. A Tokyo (Giappone) l’atleta è stata sottoposta a un’ecografia che ha evidenziato un infortunio muscolare, ma l’entità andrà valutata una volta rientrati in Italia. L’auspicio è che Vittoria Fontana possa rimettersi presto e tornare protagonista nella prossima stagione, che culminerà con gli Europei di Birmingham nel cuore dell’estate.

La rassegna iridata si è conclusa nella giornata odierna, l’Italia ha conquistato sette medaglie (un oro, tre argenti, tre bronzi) e ha così firmato il record di allori in un’edizione dei Mondiali, superando il precedente primato (sei a Goteborg 1995, due metalli per ciascun colore). Undicesimo posto nel medagliere finale, la top-10 è sfumata quando lo svedese Daniel Stahl ha piazzato la spallata risolutrice all’ultimo tentativo della gara di lancio del disco.