Italia sesta nella classifica a punti dei Mondiali! Record eguagliato, beffa tedesca e britannica nel finale

L’Italia ha conquistato sette medaglie ai Mondiali 2025 di atletica: un oro (Mattia Furlani nel salto in lungo), tre argenti (Nadia Battocletti sui 10.000 metri, Antonella Palmisano sui 35 km di marcia, Andrea Dallavalle nel salto triplo), tre bronzi (Iliass Aouani nella maratona, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Nadia Battocletti sui 5.000 metri). Si tratta del miglior bottino di sempre per il Bel Paese, visto che si sono superati i sei allori di Goteborg 1995 (due ori, due argenti, due bronzi).

Rispetto all’edizione in terra svedese, come in quelle di Siviglia 1999 e Roma 1987, si è portato a casa un oro in meno. La bontà del movimento di un Paese non si valuta però soltanto dalle medaglie, ma anche con il numero di finali conquistate, ovvero da quanti atleti si sono piazzati nelle prime otto posizioni. Per valutare il benessere di ogni Nazione si fa un semplice conteggio: ai primi classificati vengono assegnati 8 punti, ai secondi 7, ai terzi 6 e così a scendere fino al punto previsto per l’ottavo.

Si tratta della classifica a punti, che restituisce una cartina di tornasole più completa e articolata del rendimento avuto in una manifestazione. L’Italia ha chiuso al sesto posto nella placing table su 198 Nazioni partecipanti, eguagliando il miglior piazzamento di sempre (sempre a Göteborg trent’anni fa). La delegazione tricolore ha raggiunto 62 punti grazie a quindici “finalisti”, uno in meno rispetto al primato di Atene 1997.

Nello specifico: un primo posto, tre secondi posti, tre terzi posti, nessun quarto e quinto posto, due sesti posti, tre settimi posti e tre ottavi. Il Bel Paese ha chiuso al sesto posto, a un soffio da Germania (quarta con 66) e Gran Bretagna (quinta con 66), risultando così la terza realtà europea. Dominio totale degli USA con 308 punti davanti a Kenya (118) e a Giamaica (98).

CLASSIFICA A PUNTI MONDIALI ATLETICA 2025

1. USA 308

2. Kenya 118

3. Giamaica 98

4. Germania 66

5. Gran Bretagna 66

6. Italia 62

7. Paesi Bassi 55

8. Etiopia 54

9. Francia 51

10. Spagna 50

11. Cina 50

12. Canada 44

13. Australia 41

14. Polonia 36

15. Svezia 33

16. Cuba 32

17. Giappone 32

18. Nuova Zelanda 30

19. Botswana 29

20. Belgio 26

21. Sudafrica 25

22. Brasile 22

23. Ucraina 21

24. Svizzera 20

25. Portogallo 19

26. Ecuador 19

27. Nigeria 19

28. Bahrain 18

29. Trinidad & Tobago 15

30. Norvegia 15

31. Messico 14

32. Irlanda 12

32. Algeria 12

34. Lituania 12

35. Grecia 11

35. Marocco 11

37. Finlandia 11

38. Qatar 11

39. Cechia 11

40. Repubblica Dominicana 10

41. Colombia 9

42. India 8

43. Tanzania 8

44. Slovacchia 8

45. Corea del Sud 7

45. Porto Rico 7

45. Dominica 7

45. Grenada 7

45. Lettonia 7

50. Ungheria 7

50. Serbia 7

52. Slovenia 7

52. Israele 7

54. Samoa 6

54. Saint Lucia 6

54. Venezuela 6

54. Uruguay 6

58. Uganda 6

59. Ghana 5

59. Tunisia 5

61. Bulgaria 4

61. Croazia 4

61. Panama 4

61. Perù 4

61. Estonia 4

66. Bahamas 4

67. Costa d’Avorio 4

68. Kazakhstan 3

68. Senegal 3

70. Sri Lanka 2

70. Burkina Faso 2

70. Zimbabwe 70

73. Danimarca 1

73. Eritrea 1