Vuelta a España 2025, tappa di oggi Robledo de Chavela-Bola del Mundo: orari, tv, percorso, favoriti. Si decide la classifica generale

Siamo al momento decisivo. Penultima tappa, la ventesima, per la Vuelta a España 2025 che anticipa la passerella conclusiva di domani a Madrid. Oggi conosceremo chi sarà il vincitore del terzo grande giro stagionale. Scopriamo nel dettaglio la frazione odierna con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Si parte da Robledo de Chavela e si arriva dopo 165,6 chilometri a la Bola del Mundo. Si inizia subito a salire con l’Alto de la Escondida (9 km al 4,1% di pendenza media), seguito subito dall’Alto de la Paradilla (5,8 km al 5,4% di pendenza media). Un breve saliscendi porterà sul terzo GPM di giornata, l’Alto del Leon (7 km al 7,3% di pendenza media). Da qui i corridori affronteranno per la prima volta l’ascesa di Puerto Navacerrada (6,9 km al 7,6% di pendenza media), prima della discesa e della salita conclusiva della Bola del Mundo. Saranno 12,3 i chilometri che dovranno essere affrontati, con una pendenza media dell’8,6% che deciderà la Vuelta.

PROGRAMMA

Sabato 13 settembre Diciannovesima tappa Robledo de Chavela-Bola del Mundo (165,6 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Sarà quasi sicuramente sfida tra i big. Jonas Vingegaard dovrà difendersi dalla rincorsa disperata di Joao Almeida: sulla carta in salita il danese è avvantaggiato, ma la forma non è quella dei giorni migliori. Alle loro spalle lotta per il podio: Tom Pidcock vs. Jai Hindley, battaglia sicuramente equilibrata. Giulio Pellizzari punta a difendere la top-5 e ad aiutare l’australiano, difficile che questa volta possa inserirsi nella lotta per il successo di tappa.