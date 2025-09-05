Ciclismo: i convocati della Danimarca per i Mondiali. Non c’è Vingegaard, Skjelmose capitano

Ci avviciniamo sempre di più all’appuntamento iridato. Trasferta africana per i Mondiali di ciclismo che si svolgeranno a fine settembre a Kigali, in Ruanda. A mano a mano stanno arrivando le liste dei convocati delle varie selezioni.

Di questi giorni è l’annuncio della Danimarca: non ci sarà l’attuale Maglia Rossa della Vuelta, Jonas Vingegaard, che dunque non andrà a sfidare Tadej Pogacar per la maglia arcobaleno.

A guidare la selezione danese sarà il vincitore dell’Amstel Gold Race Mattias Skjelmose. A supportare il corridore della Lidl-Trek Casper Pedersen (Soudal Quick-Step), Anthon Charmig (XDS Astana Team), Mikkel Honoré e Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Anders Foldager, Christopher Juul-Jensen e Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla).

Al femminile solamente due nomi: Cecilie Uttrup Ludwig (CANYON/SRAM zondacrypto) e Solbjørk Minke Anderson (Uno-X Mobility).