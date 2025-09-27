Ciclismo: Chantal Pegolo conquista l’argento mondiale nella prova juniores, oro alla spagnola Ostiz

Ancora Italia protagonista ai Mondiali di ciclismo 2025 di Kigali. Al termine della prova in linea Juniores donne, Chantal Pegolo ha ottenuto un fantastico argento iridato, dopo una gara di attesa sul difficile percorso africano. Alla friulana è mancato solo il guizzo finale per anticipare la spagnola Paula Ostiz che ha beffato tutti sullo strappo finale conquistando l’oro Mondiale. Quinta anche Giada Silo, che non ha retto i metri finali.

Partenza lenta senza attacchi significativi ma con accelerate progressive sui primi passaggi della Côte de Kimihurura (1.3 km al 5,9% di pendenza media). È la nazionale spagnola a guidare la corsa tentando inizialmente vari attacchi senza conseguenze. Poi però è l’iberica Leyre Almena a piazzare il primo allungo decisivo, prima di essere ripresa a 30 chilometri dall’arrivo.

Negli ultimi due giri il gruppo, composto da circa 25 corritrici, prosegue con un’andatura blanda, che però aumenta di ritmo in prossimità degli strappi che il complicato circuito offre. Sulla salita della Côte de Kigali Golf il gruppo in testa accelera, fa selezione ma poi rallenta nuovamente prima dei chilometri finali. Sulla Côte de Kimihurura rimangono in testa in cinque, con Chantal Pegolo e Giada Silo a giocarsi il successo.

Le cinque rallentano nel finale ed è la volata a decidere la nuova campionessa mondiale. Sullo strappo finale è stata la spagnola Paula Ostiz a regolare le avversarie, conquistando il titolo iridato Juniores dopo l’argento nella cronometro. Secondo posto per una fantastica Chantal Pegolo, a cui è mancato solo il guizzo finale. Bronzo per la svizzera Anja Grossmann, quinta l’altra azzurra Giada Silo.