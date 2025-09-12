Chi sono le avversarie di Nadia Battocletti nei 10000 metri: una keniana fuori portata?

Nadia Battocletti si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali 2025 di atletica e cercherà di regalare gioie agli appassionati italiani fin dalla giornata d’apertura della rassegna iridata, visto che correrà i 10.000 metri in programma alle ore 14.30 di sabato 13 settembre. La fuoriclasse trentina si presenterà a Tokyo con al collo la medaglia d’argento conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si fermò a dieci centesimi dalla primatista mondiale Beatrice Chebet.

La volata finale lanciata dall’azzurra nella capitale francese fu perentoria e per un soffiò non riuscì a scavalcare la grande favorita della vigilia, che anche nella capitale giapponese partirà con i galloni della donna da battere, forte di uno stagionale di 30:27.52 e del numero 1 nel ranking di World Athletics. La Campionessa d’Europa dovrà cercare di tenere il passo nelle fasi centrali della prova e sperare in una gara tattica, priva di grandi strappi e allunghi prematuri, in modo da poter fare valere il suo perentorio sprint.

La 25enne detiene il record italiano (30:43.35) e in questa annata agonistica non si è mai cimentata sulla distanza più lunga in pista, ma ha vinto gli Europei sui 10 km su strada e il titolo continentale nel cross. Nadia Battocletti, che in stagione ha siglato il primato nazionale sui 5000 metri (14:23.15), ha lavorato per farsi trovare pronta al grande evento della stagione.

La nostra portacolori dovrà dunque vedersela con Chebet, le altre keniane Janeth Chepngetich (detentrice della miglior prestazione mondiale stagionale, il 30:27.02 corso in altura ai suoi Campionati Nazionali) e Agnes Ngetich, la formidabile etiope Gudaf Tsegay (detentrice del titolo iridato), che sarà affiancata dalle connazionali Fotyen Tesfay, Ejgayehu Taye e Tsigie Gebreselama.