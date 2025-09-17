Chi è Dalibor Svrcina, il lucky loser che affronterà Berrettini…dopo aver perso con Zeppieri

Dopo quasi tre mesi dall’ultima partita, finalmente Matteo Berrettini torna in campo e lo farà nel torneo ATP 250 di Hangzhou. L’ultima apparizione del tennista romano risaliva al primo turno di Wimbledon (sconfitta al quinto set con il polacco Majchrzak) e da quel momento l’ex Top-10 ha dovuto affrontare un lungo periodo di inattività, complice l’ennesimo infortunio e anche una profonda crisi personale dopo l’ennesimo stop forzato.

L’obiettivo di Berrettini è quello di provare a ritrovare la forma migliore in questi ultimi mesi della stagioni, in modo da poter mettere in difficoltà Filippo Volandri nelle convocazioni per le finali di Coppa Davis, dopo che lo scorso anno il romano è stato protagonista nel secondo trionfo azzurro consecutivo.

Una ripartenza che avverrà contro il ceco Dalibor Svrcina, numero 99 della classifica mondiale, che è entrato in tabellone come lucky loser, avendo perso nell’ultimo turno delle qualificazioni (era la seconda testa di serie) proprio contro un altro azzurro, Giulio Zeppieri, in due set con il punteggio di 6-1 6-4.

Il ceco ha vissuto un 2025 soprattutto sul circuito die Challenger, dove vanta i migliori risultati. Ha vinto il torneo di Barletta ad inizio anno e poi quello a Cancun un mese fa, facendo poi finale anche in India a Pune. Si tratta di un giocatore che ha come miglior risultato negli Slam in Australia nel 2023 (secondo turno), mentre non è mai entrato in tabellone al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open.

Il miglior risultato in questa stagione a livello ATP è stato il secondo turno nel Masters 1000 di Toronto, quando ha vinto all’esordio contro il belga Alexander Blockx, perdendo poi al secondo turno contro Daniil Medvedev in un match comunque combattuto in due set (7-6 6-4). Una partita, dunque, che deve comunque far tenere alta l’attenzione ad un Berrettini pronto al rientro.