Cambio di programma sull’Arthur Ashe Stadium: la sfida tra Sinner e Musetti inizierà più tardi

Bisognerà attendere più del previsto. C’è stato un piccolo cambiamento di programma nella sessione serale a New York che caratterizzerà il programma di incontri degli US Open 2025 di tennis. Sul campo dell‘Arthur Ashe Stadium di New York, infatti, si assisterà prima alla sfida tra la ceca Karolina Muchova (n.11 del seeding) e la giapponese Naomi Osaka (testa di serie n.23) e poi al derby tricolore tra Jannik Sinner (n.1 del mondo) e Lorenzo Musetti (n.10 del seeding).

Quanto è mutato rispetto alle indicazioni originarie è legato all’orario di ingresso di Muchova e Osaka, previsto alle 01.00 italiane. Vi sarà un ritardo di 20′ rispetto allo schedule. Per quale motivo? Il “lento fluire” delle sfide della sessione diurna ha costretto gli organizzatori a fare di necessità virtù.

Il riferimento è in particolare al primo incontro di oggi sul Centrale tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’australiano Alex de Minaur. La vittoria del nativo di Montreal, sullo score di 4-6 7-6 (7) 7-5 7-6 (4) in 4 ore e 10 minuti di partita, ha rallentato più di quanto ci si aspettasse il tutto, nonostante poi la vittoria dell’americana Amanda Anisimova contro la polacca Iga Swiatek (n.2 del mondo) si sia concretizzata in tempi normali, ovvero 1 ora e 36 minuti di gioco.

Per permettere un’alternanza in tranquillità sugli spalti tra il pubblico dei match diurni e quelli serali nell’Arthur Ashe Stadium, si è stabilito quindi che Muchova e Osaka entrino in campo con un delay di 20′. Questo significa che per assistere all’attesa sfida tutta tricolore bisognerà aspettare.