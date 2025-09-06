Calendario Europei basket 2025 oggi: orari partite 6 settembre, dove vederle in tv e streaming

Si è conclusa la fase a gironi di Eurobasket 2025 e a Riga da oggi prendono al via i playoff, con gli ottavi di finale in programma tra oggi e domani. E oggi si parte con le sfide che coinvolgono le squadre qualificate dai gironi A e B e in campo scenderanno molte della favorite per la vittoria finale, dalla Serbia alla Germania, passando per la Francia e la Turchia.

Si parte alle 11.00 con Turchia-Svezia, con Sengun e compagni favoriti d’obbligo dopo aver vinto il proprio girone e sconfitto anche la Serbia, mentre gli svedesi hanno conquistato gli ottavi solo in extremis. Alle 14.15 sarà la volta di Germania-Portogallo, altro match che sembra già scritto, con i tedeschi che sono stati i migliori della prima fase e sono candidati a un posto in finale.

Alle 17.30, invece, la sfida forse più incerta della giornata, quando sul parquet scenderanno Lituania e Lettonia con i lituani leggermente favoriti per il successo, ma padroni di casa che sperano nell’aiuto del pubblico per ribaltare i pronostici. Si finisce alle 20.45 con Serbia-Finlandia con i serbi favoritissimi, ma finlandesi che proveranno a ribaltare i pronostici della vigilia.

Sarà possibile seguire tutte le partite su Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo e Now e DAZN.

CALENDARIO EUROPEI BASKET 2025 OGGI

Sabato 6 settembre

11.00 Turchia vs Svezia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

14.15 Germania vs Portogallo – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

17.30 Lituania vs Lettonia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Serbia vs Finlandia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.