Calcio, vittorie di Inghilterra e Portogallo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026

Calato il sipario su un’altra giornata dedicata alle qualificazioni dei Mondiali 2026 di calcio. Osservate speciali l’Inghilterra e il Portagallo tra le formazioni di vertice che sono scese in campo questa sera. Due affermazioni per inglesi e portoghesi, coi Leoni però meno brillanti contro Andorra, nella partita valida per il Gruppo K e disputata al Villa Park di Birmingham.

La compagine di casa si è imposta per l’autorete di Garcia al 25′ e la marcatura di Declan Rice al 67′. A punteggio pieno la squadra di Thomas Tuchel (12 punti) a precedere la Serbia, con una partita in meno, che ha prevalso a Riga contro la Lettonia grazie al gol di Dusan Vlahovic al 12′.

Per quanto riguarda la formazione lusitana, festival del gol nel confronto contro l’Armenia a Yerevan. Una doppietta di Joao Felix, l’eterno Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo sono stati i marcatori della sfida (5-0). Esordio vincente dunque per la compagine guidata da Roberto Martinez, in vetta al Gruppo F, visto il pari 2-2 tra Irlanda e Ungheria.

A completare il quadro dei match di stasera c’è stato il successo interno dell’Austria contro Cipro grazie al gol di Marcel Sabitzer su rigore al 54′. Austriaci che salgono a 9 punti nel Gruppo H, secondi alle spalle della Bosnia (12), vittoriosa in trasferta (6-0) contro San Marino.