Calcio, l’Italia vince di misura con l’Australia e parte bene ai Mondiali Under 20

Buona la prima per l’Italia di Carmine Nunziata, che fatica forse più del previsto ma batte 1-0 l’Australia nel match d’esordio ai Campionati Mondiali Under 20 di calcio 2025. Decisivo per il successo azzurro allo stadio ‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso (in Perù) il rigore trasformato al 10′ dal capitano Mattia Mannini, che proietta la nostra Nazionale giovanile in vetta al girone D in attesa dell’altra sfida tra Argentina e Cuba.

Avvio positivo per l’Italia, che sblocca la partita dopo 10 minuti su calcio di rigore grazie a Mattia Mannini. I ragazzi del CT Carmine Nunziata continuano a macinare gioco e si procurano qualche potenziale occasione da rete, senza però riuscire a trovare il raddoppio. Da segnalare purtroppo l’uscita per infortunio al 31′ di Wisdom Amey, sostituito da Jacopo Sardo.

Nella ripresa l’Australia prova a salire di colpi e si fa vedere con maggiore frequenza nella metà campo offensiva, guadagnandosi qualche corner e mettendo sotto pressione gli Azzurrini. I vice-campioni in carica cercano il gol del raddoppio, ma Hall si fa trovare pronto e tiene in vita gli aussie fino al forcing finale che si conclude però con un nulla di fatto.