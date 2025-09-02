Calcio, l’Italia ha bisogno che la Norvegia perda punti per evitare i playoff. Ma il regalo è improbabile

L’Italia sta annaspando nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: ha perso il primo incontro con la Norvegia per 3-0 e poi ha regolato la modestissima Moldavia con un sudato 2-0. Nel frattempo Luciano Spalletti è stato esonerato e Gennaro Gattuso è stato nominato CT della Nazionale: il ribattezzato Ringhio esordirà nella prossima finestra che prevede gli incroci con l’Estonia (venerdì 5 settembre) e Israele (lunedì 8 settembre).

Si tratta di una doppia sfida da vincere a tutti i costi per rimanere in corsa: al momento gli azzurri occupano il terzo posto nel gruppo I con 3 punti all’attivo, alle spalle di Norvegia (12) e Israele (6). Vero che si sono disputate due partite in meno degli scandinavi e una in meno rispetto ai mediorientali, ma la situazione è decisamente critica considerando che soltanto la prima classificata staccherà il biglietto per la rassegna iridata e la seconda dovrà passare dai playoff.

Per giocarsi il tutto per tutto sarà necessario firmare un filotto: oltre ai due incontri all’orizzonte, bisognerà vincere ancora contro Estonia e Israele anche a ottobre, poi regolare la Moldavia il 13 novembre e contendere il pass alla Norvegia nello scontro diretto in programma il 16 novembre di fronte al proprio pubblico.

Sarebbe gradito anche qualche passo di Haaland e compagni, ma sembra molto difficile visto che giocheranno le prossime tre partite sempre a Oslo e che le rivali sembrano decisamente inferiori: 9 settembre contro la Moldavia, 11 ottobre contro Israele, 13 novembre contro l’Estonia. Di seguito il quadro dettagliato con la classifica del girone e i prossimi impegni.

CLASSIFICA GRUPPO I QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

1. Norvegia 12 punti (+11 differenza reti), 4 partite disputate

2. Israele 6 punti (+1 differenza reti), 3 partite disputate

3. Italia 3 punti (-1 differenza reti), 2 partite disputate

4. Estonia 3 punti (-3 differenza reti), 4 partite disputate

5. Moldavia 0 punti (-8 differenza reti), 3 partite disputate

PROSSIME PARTITE ITALIA E NORVEGIA

LE PARTITE DELL’ITALIA

5 settembre (ore 20.45): Italia-Estonia (a Bergamo)

8 settembre (ore 20.45): Israele-Italia (campo neutro: a Debrecen, Ungheria)

11 ottobre (ore 20.45): Estonia-Italia (a Tallinn)

14 ottobre (ore 20.45): Italia-Israele (a Udine)

13 novembre (ore 20.45): Moldavia-Italia (in Moldavia, città da definire)

16 novembre (ore 20.45): Italia-Norvegia (a Milano)

LE PARTITE DELLA NORVEGIA

9 settembre (ore 20.45): Norvegia-Moldavia (a Oslo)

11 ottobre (ore 18.00): Norvegia-Israele (a Oslo)

13 novembre (ore 18.00): Norvegia-Estonia (a Oslo)

16 novembre (ore 20.45): Italia-Norvegia (a Milano)