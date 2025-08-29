Calcio, i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali: Gattuso lancia tre esordienti

La FIGC ha ufficializzato le prime convocazioni del CT Gennaro Gattuso per l’imminente doppio impegno della Nazionale italiana di calcio maschile contro Estonia e Israele nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026. Il nuovo commissario tecnico azzurro ha selezionato subito tre giovani esordienti, riaprendo inoltre le porte di Coverciano a Gianluca Scamacca e a Gianluca Mancini.

Prima chiamata in Nazionale maggiore per il difensore Giovanni Leoni (approdato al Liverpool dopo essere esploso nella scorsa stagione a Parma), per il centrocampista Giovanni Fabbian (Bologna) e per l’attaccante Francesco Pio Esposito (inserito nella rosa dell’Inter dopo essere stato il capocannoniere dell’ultima Serie B con 19 gol a La Spezia).

Nessuna grande sorpresa per il resto, ma va segnalata la conferma del centravanti Mateo Retegui nonostante il trasferimento nel campionato arabo. Gli Azzurri sfideranno l’Estonia a Bergamo il 5 settembre ed Israele a Debrecen l’8 settembre, con l’obiettivo di raccogliere 6 punti e restare in corsa per il primo posto nel gruppo I dopo aver perso lo scontro diretto iniziale con la Norvegia.

Di seguito i 28 convocati di Gattuso per la finestra di settembre.

CONVOCATI ITALIA CALCIO

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).