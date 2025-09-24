Calcio, Giovanni Leoni esce in barella al debutto con il Liverpool: si teme un grave infortunio

È finito purtroppo nel peggiore dei modi il match d’esordio di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool, in occasione dei sedicesimi di finale della EFL Cup 2025-2026 contro il Southampton. Il nuovo difensore dei Reds ha terminato infatti la sua prima partita da titolare della stagione dopo 81 minuti per un infortunio al ginocchio, uscendo dal campo in barella tra le lacrime.

Il giovane calciatore italiano stava ben figurando nella retroguardia del Liverpool come centrale al fianco di Joe Gomez fino al 78′, quando si è fatto male dopo un contrasto con un avversario venendo raggiunto dallo staff medico dei Campioni d’Inghilterra. Le condizioni di Leoni hanno destato subito grande preoccupazione e si è reso necessario l’intervento della barella per portarlo fuori dal campo.

Nelle prossime ore la risonanza magnetica fornirà un quadro più preciso dell’effettiva entità dell’infortunio, ma le immagini di ieri sera non sono incoraggianti e si teme un lungo stop per l’ex difensore del Parma. Vedremo dunque quali potranno essere i possibili tempi di recupero del classe 2006, che rischia nella peggiore delle ipotesi (crociato) di aver già finito la stagione dicendo addio anche ad un ipotetico Mondiale in azzurro.