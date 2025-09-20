BJK Cup 2025, definiti singolari e doppio di USA-Gran Bretagna: l’Italia attende la vincitrice in finale

A Shenzhen, in Cina, oggi è in programma la seconda semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025 di tennis: l’Italia, detentrice del trofeo, attende nell’ultimo atto di domani la vincente della sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna.

A partire dalle ore 11.00 italiane si disputerà il primo singolare, tra le numero 2, e ad affrontarsi saranno la da una parte Emma Navarro e dall’altro Sonay Kartal, mentre a seguire sarà la volta del secondo singolare, tra le numero 1, nel quale a fronteggiarsi saranno Jessica Pegula e Katie Boulter.

Soltanto in caso di 1-1, a seguire, si disputerà il doppio decisivo: Lindsay Davenport sceglie Hailey Baptiste e Mccartney Kessler, mentre Anne Keothavong si affida a Jodie Anna Burrage e Francesca Jones. La composizione dei doppi potrà comunque variare al termine dei singolari, come accaduto ieri per l’Ucraina.

CALENDARIO BJK CUP FINALS 2025

Sabato 20 settembre – Shenzhen (Cina)

Stati Uniti-Gran Bretagna (Semifinali)

Dalle ore 11.00 italiane

Emma Navarro-Sonay Kartal

A seguire

Jessica Pegula-Katie Boulter

A seguire (soltanto in caso di 1-1)

Hailey Baptiste/Mccartney Kessler-Jodie Anna Burrage/Francesca Jones