Morte Dahlmeier, polemiche assurde sui social. “Omissione di soccorso” e “cinismo” per il mancato recupero

Purtroppo neppure un evento tragico come la morte di Laura Dahlmeier sfugge a una delle peggiori brutture dell’epoca contemporanea, quella delle polemiche sui social network, innescatesi dopo la conferenza stampa nella quale Marina Krauss, compagna di ascesa di Dahlmeier, ha raccontato i dettagli dell’accaduto e l’alpinista tedesco Thomas Huber ha spiegato le ragioni della decisione di non recuperarne le spoglie.

Va sottolineato come la maggioranza dei commenti sia stata di solidarietà e cordoglio. Cionondimeno, una non trascurabile minoranza di utenti ha voluto mettere in discussione il comportamento dei protagonisti della vicenda. In particolare, Krauss è stata attaccata per essere giunta alla conclusione che Dahlmeier fosse deceduta sul colpo.

Secondo alcuni utenti “è impossibile determinare a distanza se una persona è morta o semplicemente svenuta”. Sostanzialmente, la compagna di ascesa (che oltre a essere l’unica testimone oculare dell’accaduto, ha subito lanciato l’allarme e ha tentato di raggiungere Dahlmeier per ore, senza riuscirci, sino al sopraggiungere delle tenebre) è stata accusata di omissione di soccorso.

Non solo, c’è chi ha polemizzato in merito alla decisione di non recuperare le spoglie della due volte campionessa olimpica, ignorando a piè pari come Dahlmeier stessa avesse espresso per iscritto la volontà di essere lasciata in loco, nel caso il recupero del suo corpo avesse posto a rischio la vita altrui. In tal senso, i componenti della mai realizzata spedizione di soccorso sono stati imputati di “cinismo e freddezza”.

Evidentemente non si è trattato di episodi isolati, perché Huber ha voluto effettuare un post su Instagram tornando sul deplorevole accaduto, allo scopo di esprimere il suo disagio e sul quale non è necessario aggiungere nulla rispetto a quanto scritto dall’alpinista stesso.

“Abbiamo attraversato momenti difficili, anzi siamo ancora nel mezzo degli stessi. Forse in momenti come questi, realizziamo che non c’è alcuna garanzia nelle nostre vite, anche se siamo abituati a credere che possiamo controllare tutto.

Nella conferenza stampa di giovedì abbiamo cercato di fare chiarezza sull’accaduto, razionalizzando tutto quello che abbiamo attraversato. Abbiamo cercato le parole per descriverlo e lasciare questa tempesta emotiva dietro di noi.

Molti dei vostri commenti sono stati irrispettosi e voi non avete idea di cosa abbiamo passato dentro di noi nel raccontare questa storia di fronte alle telecamere. Avremmo dovuto metterci a piangere? Ho avuto a malapena il tempo di capire cosa stava succedendo.

Abbiamo discusso approfonditamente sull’opportunità di recuperare il corpo di Laura, abbiamo soppesato razionalmente ogni passo da effettuare. Però, quelli sono momenti in cui le emozioni vanno messe da parte e si deve restare lucidi. Solo quando sono sceso dalla montagna ho avuto modo di riflettere sull’accaduto, di ricordare Laura. Solo allora i miei occhi si sono fatti lucidi. Non potevo credere che tutto fosse vero. La conferenza stampa, poi, è stata una sorta di seconda ondata dal punto di vista emotivo.

Ora sono felice di restare a lungo sulle montagne, staccandomi da questo mondo e finalmente essere in grado di piangere. Spero che tutti, soprattutto Marina, riusciremo ad elaborare il lutto correttamente. Io conoscevo Laura così bene da sapere che lei stessa vorrebbe che si ritrovasse la serenità. Per favore, siate rispettosi”.