Basket, Sassari batte il Panathlitikos Sykeon e conquista un posto in EuroCup

Arriva l’atteso bis per la Dinamo Sassari nei preliminari della EuroCup Women, con le sarde che dopo il successo dell’andata in trasferta vincono anche al PalaSerradimigni contro le greche del Panathlitikos Sykeon. Un successo meritato che permette a Sassari di conquistare un posto nella regular season dell’EuroCup, dove verrà inserito nel gruppo H insieme a Lattes Montpellier (Francia), JP TANY Brno (Repubblica Ceca) e ZKK Ragusa (Croazia).

DINAMO SASSARI – PANATHLITIKOS SYKEON 66-62

Il primo strappo è di Sassari con le triple di Poindexter e Boros e padrone di casa che vanno sul 10-4. Continua a spingere la Dinamo, che domina il parquet, e con Richards e un’altra tripla di Poindexter tocca il +10 dopo 7’ di gioco. E primo quarto che si chiude sul 23-16 per Sassari, in gestione del match. Cerca di non mollare il Panathlitikos Sykeon e nel secondo quarto torna sotto, arrivando anche al -3, ma poi Treffers e Spinelli rilanciano le sarde. Sassari che ragiona sul doppio confronto e va al riposo sul 44-33, con 10 punti di Richards.

Ritmi più bassi e percentuali che crollano a inizio ripresa, con il gap tra le due squadre e il vantaggio dell’andata che danno l’idea di un lunghissimo garbage time in questi 20 minuti. Così non fatica Sassari a gestire il vantaggio acquisito, con Richards, Poindexter e Treffers tutte in doppia cifra e si va all’ultimo stop sul 55-39. Gli ultimi 10 minuti sono una lunga attesa prima di fare festa, con Sassari che alla fine si impone 66-62 e conquista l’accesso all’EuroCup Women.

TOP SCORER

Sassari – Richards 12, Poindexter 12, Treffers 10

Salonicco – James 14, Ransom 13, Alexandri 11