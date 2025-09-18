Basket femminile: Sassari batte in trasferta il Panathlitikos Sykeon nei preliminari di EuroCup

Si è appena conclusa alla Nick Galis Hall di Salonicco la partita d’andata dei preliminari di Eurocup e in campo sono scese le greche del Panathlitikos Sykeon e le sarde della Dinamo Sassari. Un esordio stagionale assoluto per Debora Carangelo e compagne, che a Salonicco soffrono per quasi un tempo, ma poi fanno valere la loro superiorità e mettono un tassello fondamentale sulla qualificazione.

Arriva dopo 30” il primo canestro stagionale di Sassari e a segnarlo è Deauzya Richards per il primo vantaggio delle ospiti. È un avvio forte quello della Dinamo, che vola fino all’11-3 con Treffers e Carangelo. Il Panathlitikos Sykeon prova a restare in partita, risponde in parte alla sfuriata iniziale delle italiane e si va così al primo stop sul 17-13 per Sassari, con già 7 punti di Kourtney Treffers.

Le greche accorciano fino al -2 a inizio secondo quarto, ma nuovo piccolo parziale delle sarde che tornano a +7 con la tripla di Sammartino. Sassari che non riesce, però, a scappare via, anche se ancora Treffers e Carangelo firmano il massimo vantaggio sul +8 a 2’41” dall’intervallo. Spinge la squadra ospite e nel finale sono i canestri di Boros e Spinelli a regalare la doppia cifra di vantaggio e mandare le squadre al riposo sul 33-22 per Sassari.

Sembra che le greche abbiano finito la benzina già all’intervallo, perché la ripresa inizia con la Dinamo che accelera ancora e Poindexter e Treffers fanno scappare via le ospiti sul +19. Ora per Carangelo e compagne è il momento di non calare l’intensità e gestire il vantaggio, anche ragionando sul punteggio aggregato tra le due sfide con le greche. Così un parziale di 5-0 delle padrone di casa obbliga subito a un timeout e poi a controllare la sfuriata della padrone di casa andando all’ultimo stop sul 52-40 per Sassari.

Gli ultimi 10 minuti iniziano con una tripla di Boros per ridare slancio a Sassari, ma non molla la squadra di Salonicco che resta appena sopra i dieci punti di ritardo mentre passano i minuti. Basta e avanza alla Dinamo per arrivare alla fine della partita e imporsi con un buon 72-56, mettendo un tassello importante per la qualificazione all’EuroCup. Top scorer per Sassari è Kourtney Treffers con 18 punti, ma in doppia cifra anche Tamira Poindexter con 14 punti, Debora Carangelo con 11 e Deauzya Richards con 10, mentre al Panathlitikos Sykeon non bastano i 24 punti di Kelsey Ransom.