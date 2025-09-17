Basket femminile, Venezia lotta e batte la Stella Rossa nell’andata del preliminare di Eurolega

L’Umana Reyer Venezia inizia nel migliore dei modi il suo preliminare per l’accesso all‘Eurolega femminile 2025-2026. Le venete sono riuscite a battere la Stella Rossa alla Ranko Zeravica Sports Hall, al termine di una partita combattuta terminata 71-79. Vittoria di gran carattere per la Reyer, sempre rimasta attaccata al match e trascinata nel finale da una Stephanie Mavunga top scorer con 16 punti. Grande prova anche di Lorela Cubaj, con 15 punti a referto ed un 3/5 da tre. Tutto si deciderà però nella partita di ritorno, in programma mercoledì 24 a Venezia. La Reyer dovrà difendere gli otto punti di vantaggio conquistati oggi per accedere alla nuova Eurolega femminile.

Reyer subito avanti con la tripla di Francesca Pan ma le serbe rispondono e sorpassano con Dorian Dahan Sujic. Yvonne Anderson trascina poi la Stella Rossa mettendo a segno ben 7 punti di fila e siglando il primo vantaggio significativo (+5). Le veneziane sprecano in attacco e le avversarie ne approfittano dalla lunetta, prima del tap-in di Francesca Pasa che vale il -5. Le italiane si scuotono però sul finire del quarto e con le triple di Ivana Dojkic e Martina Fassina trovano il momentaneo sorpasso. Mbaka rimette in testa le balcaniche ma Giuditta Nicolodi pareggia con i liberi. 21-21 al termine dei primi 10′.

Secondo quarto che parte con un parziale di 10-0 per le serbe, interrotto solo dal piazzato di Joyner Holmes che conclude un digiuno veneziano durato oltre 3′. La Reyer prova ad alzare le percentuali da tre senza successo e si affida allora a Cubaj e Santucci per il -5. Le italiane con il contropiede di Pan si riportano addirittura sul -3, poi iniziano a sfruttano le penetrazioni in area e con Dojkic arrivano a -1. Ultimi secondi concitati, a Hillsman risponde Mavunga ma sulla sirena è la tripla di Chery a regalare alla Stella Rossa il +4. 39-35 a fine primo tempo.

Ripresa che si apre con la tripla di Holmes (-1), prontamente ricambiata da Anderson. Il nuovo sorpasso Reyer è firmato da Pasa che però trova subito la risposta di Hillsman. Venezia non molla la presa e con la tripla di Cubaj si rimette avanti di 1. Ancora una volta però le venete si smarriscono sul più bello, le serbe firmano un parziale di 4-0 e tutto torna come prima. Mavunga tiene in scia la compagine italiana (-1) ma la Stella Rossa, dominante sotto canestro, riallunga sul +5 grazie a Hillsman e la solita Anderson. Sulla sirena, è nuovamente Mavunga a firmare il -3. 55-52 per la Stella Rossa a 10′ dal termine.

Ultima frazione decisiva con Mavunga sempre più protagonista. La zimbabwese riporta Venezia a -1, poi recupera palla e favorisce la tripla di Santucci per il +2 Reyer. Cubaj è attiva a rimbalzo e regala a Mavumba l’assist del +3 prima del pareggio serbo con Sujic a 6′ dal termine. La fantastica percussione di Dojkic rimette a +3 la Reyer ma Tuduric ripristina la parità sul 69 pari a 3’30” dalla sirena finale. Cubaj senza paura piazza la tripla del +2 e Mavinga gioca splendidamente sotto canestro; +4 Venezia a 1’30”. Le venete lavorano bene in difesa, sfruttano i liberi di Santucci (+6) e gestiscono nel finale. I due punti di Pasa scrivono la parola fine sul match, terminato 71-79.