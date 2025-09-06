Basket, Lituania vittoriosa nel derby baltico: Lettonia sconfitta negli ottavi degli Europei

La Lituania soffre ma riesce a piegare la resistenza della coriacea Lettonia ad EuroBasket 2025 e vola ai quarti di finale! La Nazionale di coach Kurtinaitis è riuscita a contenere le reazioni dei padroni di casa – si gioca alla Xiaomi Arena di Riga – per 40′, con i lituani che ora incroceranno la vincente del match tra la Grecia e Israele in programma domani sera alle ore 20:45.

Arnas Velicka trascina i suoi con una doppia doppia da 21 punti e 12 assist, con Azuolas Tubelis che piazza anche lui una doppia doppia (18 punti 12 rimbalzi). 18 punti anche per Deividas Sirvydis, con Kristaps Porzingis che ‘sforna’ una prestazione mostre da 34 punti e 19 rimbalzi ma non basta a ribaltare l’inerzia del match insieme ai 21 punti di Rihards Lomasz nell’ultima partita di Luca Banchi sulla panchina lettone.

Uscita perfetta dai blocchi per la Lituania con Velicka e Tubelis (7-0), con la Lettonia che prova a rimanere in scia affidandosi a Lomats e Porzingis (16-10). Blazevic inchioda la schiacciata del +8 (18-10), con Porzingis perfetto dalla lunga distanza per il -5 (18-13). La Lituania rimane però concentrata e chiude il primo quarto sopra di dieci lunghezze grazie al piazzato di Jonas Valanciunas (28-18).

Seconda frazione che si apre con un break di 8-0 dei padroni di casa firmato Lomats-Smits (28-26), con Valanciunas e Sedekerskis che danno ossigeno alla Lituania col contro-parziale (33-26). Ancora Smits per il -3 Lettonia (34-31), con Tubelis che riporta gli ‘ospiti’ a due possessi pieni di vantaggio con meno di due minuti da giocare nel quarto (41-35). Sirvydis si mette in proprio per il +12 (47-35), con la schiacciata di Porzingis che vale il 47-37 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Lettonia continua a mantenere il contatto sugli avversari grazie alle fiammate della stella Porzingis (48-41), con i liberi di Normantas che ristabiliscono il +11 (52-41). Botta e risposta tra Valanciunas e Zagars (56-48), con il giocatore dei Denver Nuggets che trova il 2+1 (59-48). La bomba di Porzingis e il layup di Tubelis portano la sfida all’ultima pausa breve sul punteggio di 66-54.

Nella frazione conclusiva la Lituania cerca di tenere la Lettonia a distanza di sicurezza (71-57), con Lomazs e Porzingis che provano a spingere i padroni di casa (76-66, con 30 punti e 14 rimbalzi del giocatore campione NBA con i Boston Celtics nel 2024). Davis Bertans brucia la retina da tre (76-69), ma Tubelis penetra e ridà ossigeno alla Lituania (78-69). Porzingis non molla per il -8 (79-71) che tiene vive le speranze lettoni, ma Sirvydis piazza il semi-gancio del nuovo +10 con circa un minuto alla sirena finale che costringe Luca Banchi a chiamare time-out (81-71). Lomazs sgancia due bombe in fila per il -5 (82-77) con Sargiunas perfetto in lunetta (84-77). Ancora Porzingis per il -4 (84-79), ma i liberi di Sedekerskis fissano il punteggio finale sul 88-79 con cui la Lituania piega la Lettonia e passa ai quarti di finale di EuroBasket 2025.