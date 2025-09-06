Basket, la Germania chiude la pratica Portogallo solo nell’ultimo quarto. Ora Italia o Slovenia

La Germania si qualifica per i quarti di finale degli Europei, ma i campioni del mondo hanno faticato molto più del previsto con il Portogallo. Finisce 85-58, ma è un punteggio che inganna, visto che la Germania ha chiuso la pratica solo nell’ultimo quarto, visto che dopo trenta minuti era avanti appena di un punto. Adesso nei quarti Wagner e compagni affronteranno la vincente della sfida di domani tra Italia e Slovenia.

I migliori per la Germania sono Franz Wagner e Dennis Schroder, che hanno messo a referto entrambi 16 punti. Ottima anche la prova di Isaac Bonga (15 punti e 7 rimbalzi) ed in doppia cifra chiudono anche Maodo Lo (12) e Tristan Da Silva (11). Al Portogallo non bastano i 18 punti e 11 rimbalzi di Neemias Queta.

Il Portogallo fa capire subito di essere in partita con Lisboa che firma il +5 (2-7). La Germania, però, alza il livello difensivo e costruisce un parziale di 9-0. Il primo quarto si chiude con i campioni del mondo avanti 17-12. Il Portogallo, però, non molla assolutamente e comincia bene il secondo quarto, riuscendo a tornare in vantaggio con la tripla di Candido Sa (21-22). Williams firma addirittura il +5 ed obbliga la panchina tedesca a chiamare timeout. Si gioca punto a punto, ma all’intervallo il tabellone vede il Portogallo avanti con merito 32-31.

Anche al rientro dalla pausa lunga continua l’equilibrio ed i liberi di uno scatenato Queta mantengono i lusitani in vantaggio (39-40). La Germania prova a costruire un allungo nella metà del terzo quarto, con la tripla di Bonga che vale il +9 (52-43). Il Portogallo sembra sul punto di controllare ed invece reagisce ancora con un parziale di 8-0 negli ultimi due minuti, con il canestro di Gameiro sulla sirena per il -1 a fine terzo quarto (52-51).

La Germania, però, parte fortissimo nell’ultimo quarto e mette in ghiaccio la vittoria. I tedeschi costruiscono un clamoroso parziale di 13-0, con Maodo Lo e Schroder principali protagonisti (65-51). Il Portogallo non ha più la forza di reagire e questa volta crolla completamente. La Germania dilaga definitivamente e si scatena in quest’ultimo quarto, segnando 33 punti. Finisce 85-58 per i tedeschi, che si qualificano per i quarti di finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GERMANIA – PORTOGALLO 85.58 (17-12, 14-20, 21-19, 33-7)

GERMANIA: Bonga 15, O. Da Silva 2, Lo 12, T. Da Silva 11, Wagner 16, Theis 8, Schroder 16, Hollatz, Thiemann, Kratzer, Obst 5

PORTOGALLO: Brito 5, Voytso, Williams 8, Amarante 5, Queiroz 2, Gameiro 7, Relvao 4, N.Sa, Lisboa 4, C. Sa 5, Queta 18