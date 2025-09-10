Basket: Finlandia, è storica semifinale agli Europei, Georgia battuta. Gazzarra nell’ultimo quarto

In una partita diventata pure troppo nervosa nell’ultimo quarto, la Finlandia batte la Georgia e si qualifica per le semifinali degli Europei 2025. Mai il basket finlandese era giunto tanto in alto in una rassegna continentale: lo fa con un 93-79 che vede il grande merito di Mikael Jantunen, 19 punti con 3/7 da tre. Quattro in doppia cifra con Lauri Markkanen a quota 17 ed Edon Maxhuni a 15, mentre la Georgia ne ha 22 da Sandro Mamukelashvili, 19 da Duda Sanadze, 18 da Tornike Shengelia e quasi nulla dalla panchina.

Primi tre minuti senza particolari scossoni, anche perché le polveri sono decisamente bagnate. In generale, l’equilibrio dura fino al 12-12 di poco oltre metà del primo quarto. Poi arriva Markkanen, che infila quattro (di sei) punti di fila e crea il primo allungo da parte della Finlandia. Spingono sull’acceleratore anche Salin e Nkamhoua, che spingono i compagni fino alla tripla sulla sirena da parte di Jantunen che significa 28-15 dopo 10′.

A quel punto i finnici cominciano a tirare e segnare qualunque cosa capiti loro in mano, con conseguente innalzamento delle percentuali. Maxhuni ne mette cinque in fila, provano a reggere Mamukelashvili, Bitadze e Sanadze, ma il fuoco negli occhi ce l’ha Muurinen. Il classe 2007 ne infila sette consecuivi, respinge Mamukelashvili e Shengelia, viene seguito soprattutto da Jantunen che inizia a infiammare il ferro da tre ed è 50-32. Non è neanche finita, perché i finnici arrivano anche sul +20 prima del canestro di Sanadze da tre del 57-40 all’intervallo.

Nel terzo periodo le due squadre quasi smettono di segnare nelle prime fasi: ci vuole la tripla di Markkanen per ritrovare il +20 (62-42) della Finlandia. Che, però, quasi si ferma nella metà campo offensiva. Ne approfitta il trio Mamukelashvili-Sanadze-Shengelia: dopo aver retto abbastanza a lungo affinché la Georgia non crolli definitivamente. E, anzi, negli ultimi 2’37” del quarto sono proprio i georgiani che si riavvicinano davvero: a 10′ dalla fine il punteggio è 71-62.

Con Bitadze e Mamukelashvili la Georgia riesce a ritornare fino al -6 (73-67) a 7’44” dalla fine. Tuovi deve chiamare timeout, ne esce con la tripla di Little. Ma, poco dopo, comincia il caos. Bitadze commette un brutto fallo antisportivo su Jantunen, è il secondo e viene espulso. Dalla panchina georgiana non gradiscono, lui nemmeno, dal pubblico ancor meno, tant’è che vola qualche oggetto in campo (compreso qualcosa di simile a un accendino). Jantunen segna i tre liberi, ma, poco dopo, Little colpisce con un pugno Shengelia nel pitturato. Incredibilmente, anche alla video review, gli arbitri optano per il fallo normale (anche perché il misfatto è ben nascosto). Markkanen continua a stoppare, la Georgia non riesce a rientrare e, a 3’13” dalla fine, si riaccende il nervosismo. Demerito di Shengelia, che entra durissimo di corpo dal lato su Maxhuni, buttandolo a terra. Lui reagisce: antisportivo più tecnico per il georgiano, solo tecnico per il finlandese, l’ex Virtus Bologna esce dal campo tra i fischi. A questo punto la Finlandia bada semplicemente a chiudere la partita senza rischi, cosa che fa puntualmente: 93-79.

FINLANDIA-GEORGIA 93-79

FINLANDIA – Little* 3, Salin 14, Nkamhoua 8, Jantunen* 19, Valtonen* 8, Madsen ne, Maxhuni 15, Markkanen* 17, Muurinen 7, Gustavson, Grandison* 2, Seppala ne. All. Tuovi

GEORGIA – Andronikashvili, Mamukelashvili* 22, Jintcharadze ne, Burjanadze 2, Shermadini 2, Sanadze* 19, Korsantia ne, Phevadze ne, Shengelia* 18, Bitadze* 14, Baldwin* 2, Ochkhikidze. All. Dzikic