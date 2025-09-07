Basket, Europei: la Polonia rimonta la Bosnia e vola ai quarti

Seconda giornata a Riga, in Lettonia, degli ottavi di finale dell’Eurobasket 2025 e la prima sfida di giornata ha visto affrontarsi la Polonia e la Bosnia ed Erzegovina. I polacchi hanno disputato una grande prima fase, battendo Slovenia e Israele, per poi cedere alla Francia e – a sorpresa – al Belgio. La Bosnia, invece, ha conquistato in extremis la qualificazione battendo la Georgia, ma soprattutto portando a casa lo scalpo della Grecia.

POLONIA – BOSNIA 80-72 (Ottavi di finale, Riga – Lettonia)

La partenza è una tripla sulla sirena dei 24 secondi di Nurkic ed è la stella degli Utah Jazz a guidare i suoi con sette punti personali al primo parziale di 13-2, cui si aggiungono le triple di Roberson e Alibegovic. Tanti errori banali da entrambe le parti, tanti palloni persi e ne approfitta la Bosnia per gestire l’ampio vantaggio guadagnato nei primi minuti. Dopo 7’ si sblocca Loyd con una giocata da tre punti e Polonia che ricuce parzialmente sul -6. Ma una tripla di Lazic rilancia la Bosnia e primo quarto che si chiude sul 23-14.

Secondo quarto che inizia con una tripla di Loyd che riavvicina la Polonia, poi botta e risposta da oltre l’arco, mentre la Bosnia inizia ad avere problemi di falli, con già quattro giocatori con due penalità a carico. Ancora da oltre l’arco si muove il tabellino con Atic e bosniaci che restano comodamente avanti e tornano in doppia cifra di vantaggio. Dall’altra parte è sempre Jordan Loyd a tenere viva la Polonia, che con 14 punti personali riavvicina i suoi al -5. Fatica la Bosnia ora in attacco e la tripla di Politka vale il -1 e match completamente riaperto dopo l’avvio shock dei bosniaci. Bosnia che si affida a Roberson, che con due triple rilancia i suoi e si va in spogliatoio sul 44-40 per la Bosnia.

Si lotta punto a punto anche a inizio ripresa, con la Bosnia che resta però avanti e che riesce a riallungare quando la Polonia si blocca in attacco. Protagonisti restano Loyd e Ponitka da un lato e Roberson e Nurkic dall’altro, con il resto dei roster a fare da comprimari nello scontro tra le quattro stelle delle squadre. Ed è proprio Ponitka prima a subire fallo e poi piazzare una tripla per un 5-0 che vale il nuovo -2. E il canestro di Balcerowki vale il pareggio che mancava dalla palla a due. Ed è nuovamente Ponitka dalla lunetta a firmare il sorpasso polacco, ma la tripla di Lazic prova a dare la scossa a una Bosnia in difficoltà. Ma spinge la Polonia e va all’ultimo stop avanti 62-61.

Si decide tutto in un ultimo quarto che è quasi un supplementare e match che resta punto a punto, ma poi sono Pluta e Loyd a firmare il +4 polacco. Match rischia di decidere il match, a 6’27” dalla fine, è John Roberson che crolla a terra da solo, fermato da un infortunio che toglie una delle due stelle alla Bosnia. A peggiorare le cose lo 0/2 ai liberi di Gegic e subito dopo il canestro e fallo subito da Olejniczak che vale il +7 polacco. E quando il solito Loyd subisce fallo e fa 3/3 ai liberi vola via la Polonia sul nuovo massimo vantaggio di +8 a 4’ dalla fine. Tre brutte palle perse proprio di Loyd e Ponitka rimettono a sorpresa la Bosnia in partita, ma non hanno più le forze Nurkic e compagni e così la Polonia trionfa 80-72 e vola ai quarti di finale.

TOP SCORER

POLONIA – Loyd 28, Ponitka 19, Sokolowski 10

BOSNIA – Nurkic 20, Roberson 19, Atic, Lazic e Gegic 8