Basket, la Gran Bretagna sorprende il Montenegro agli Europei. Il Portogallo vince lo scontro diretto con l’Estonia

La fase a girone degli Europei di basket 2025 sta volgendo al termine. Oggi, mercoledì 3 settembre, le Nazionali impegnate nei gruppi A e B chiuderanno il loro percorso, andando alla ricerca di punti e vittorie che possono valere la qualificazione alla fase finale di Riga. Il programma odierno è iniziato con Montenegro-Gran Bretagna ed Estonia-Portogallo. Andiamo a scoprire i risultati finali.

MONTENEGRO-GRAN BRETAGNA 83-89 (TAMPERE – GRUPPO B)

La prima grande sorpresa di questa giornata è la vittoria della Gran Bretagna che batte 83-89 il Montenegro, ora in bilico per la qualificazione. Partita equilibrata nei primi minuti, con i balcanici che siglano il primo grande vantaggio grazie a Simonovic (+8). La risposta dei britannici non si fa attendere e con Yeboha, Nelson e Belo vanno per la prima volta in vantaggio (+1). Nel secondo quarto la lotta continua, a Vucevic risponde Hesson e con Wheatle la Gran Bretagna va avanti di 7.

Nella ripresa è sempre Vucevic il protagonista per Montenegro che però non riesce mai a colmare il gap con gli avversari. Le due triple di Watson-Gayle riallontano i montenegrini che pagano 5 punti a 10 minuti dal termine. Nell’ultimo quarto è ancora Vucevic a riportare a -1 il Montenegro ma i britannici rispondono nuovamente con Hesson e Nelson. La tripla di Mihailovic regala il sorpasso ai balcanici a 1’42” dal termine ma la tripla di Hesson ed i liberi di Nelson rimettono la Gran Bretagna ad un passo dalla vittoria. I 4 punti finali di Yeboah chiudono la partita sul 83-89. Gran Bretagna che conquista così il primo successo agli Europei 2025, con una vittoria che mancava dal 2013.

ESTONIA-PORTOGALLO 65-68 (RIGA – GRUPPO A)

Vittoria fondamentale per il Portogallo che batte l’Estonia 65-68 qualificandosi agli ottavi di finale al termine di uno scontro diretto molto tirato. Primi cinque minuti equilibrati con continui sorpassi. La tripla di Candido Sa ed il canestro di Henri Drell firmano l’ennesima parità (14-14) alla fine del quarto. Gli estoni partono forte nel secondo quarto (parziale di 7-0) ma i lusitani rispondo subito con Lisboa e Queta. Nel finale l’Estonia scappa ancora con la tripla di Kullamae ma Williams tiene a contatto il Portogallo (32-27).

Nella ripresa gli estoni toccano il massimo vantaggio di 10 punti ma i portoghesi recuperano nuovamente affidandosi a Queiroz. I cinque punti consecutivi di Queta valgono il sorpasso lusitano che viene subito annullato da Kullamae. Quest’ultimo regala il nuovo +5 con 6 punti di fila ma Queiroz e Lisboa rispondono con il +2 portoghese. Negli ultimi 10 minuti la battaglia si fa intensa, Lisboa firma il +7 a 4′ dalla fine ma gli estoni rispondo con ben otto punti di fila di Konontsuk. La tripla di Lisboa pareggia a quota 64 a 56″ dal termine. Quest’ultimo regala con i liberi il +1 al Portogallo. L’Estonia ha la palla del vantaggio ma la difesa lusitana è perfetta, Lisboa dalla lunetta chiude la partita sul 65-68, eliminando l’Estonia e portando agli ottavi il Portogallo.