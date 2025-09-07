Basket, Francia eliminata agli Europei! Che colpaccio della Georgia

Prosegue la seconda giornata a Riga, in Lettonia, degli ottavi di finale dell’Eurobasket 2025 e la seconda sfida di giornata ha visto affrontarsi la Francia e la Georgia. I francesi erano i grandi favoriti della vigilia, anche se nella prima fase hanno ceduto a sorpresa a Israele, mentre la Georgia ha conquistato all’ultimo un posto ai playoff, fondamentalmente grazie alla vittoria sulla Spagna.

FRANCIA – GEORGIA 70-80 (Ottavi di finale, Riga – Lettonia)

Partenza forte della Georgia, che va subito in vantaggio e obbliga la Francia a inseguire, con un Shengelia che segna 9 dei primi 16 punti dei georgiani. A rispondere all’ex giocatore di Bologna è Yabusele, che con una serie di punti consecutivi riporta i transalpini a -3. Si lotta punto a punto, prova l’allungo la Georgia sul +5, ma poi la tripla di Francisco riporta sotto la Francia e si va al primo stop sul 24-20 per la Georgia.

Richiude il gap la Francia a inizio ripresa, ma risponde la Georgia che rilancia il proprio vantaggio tornando sul +4. Continua l’elastico, con i georgiani che provano a scappare e transalpini che ricuciono e tarpano le ali a Baldwin e compagni. E quando arrivano due liberi di Risacher arriva il primo vantaggio francese dopo 18 minuti di gioco. Cinque minuti di Baldwin, però, riportano la Georgia avanti e si va al riposo lungo dopo 20 minuti di grandissimo equilibrio con la Georgia avanti 38-37.

Prova a cambiare ritmo la Francia a inizio ripresa e va avanti di 4 punti con un buon parziale iniziale. Ma risponde subito la Georgia con Mamukelashvili e i caucasici tornano avanti, chiudendo metà quarto sul +3. Fatica la Francia a trovare punti, con le percentuali che calano in questo periodo, così la Georgia tocca il +6. Continuano le fiammate da un lato e dall’altro e punteggio che va a elastico, anche se i georgiani tengono la testa avanti e vanno all’ultimo stop avanti 58-54.

Avvio fortissimo della Georgia a inizio ultimo quarto, con la tripla di Burjanadze e poi canestro di Baldwin per il +9. Due triple francesi, però, riaprono tutti i giochi a Riga. Serve una tripla del solito Shengelia a rilanciare la Georgia, ma la Francia spinge e a 4’ dalla fine circa impatta il risultato e tutto da rifare. Una tripla, ancora una volta di Shengelia, firma il -3 Georgia quando si entra negli ultimi 90” della partita. E un fallo manda Baldwin tre volte in lunetta e Francia che crolla a -6 mentre il cronometro gira. E quando Shengelia mette i liberi e poi segna Bitadze vola la Georgia sul +8 a 30” dalla fine. Non può nulla la Francia e la Georgia vince 80-70 ed elimina i transalpini.

TOP SCORER

FRANCIA – Francisco 14, Yabusele 12, Jaiteh 10

GEORGIA – Shengelia e Baldwin 24, Mamukelashvili 12