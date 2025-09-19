Basket, buona la prima per Reggio Emilia. Vittoria con il Pelister e semifinale raggiunta nei preliminari

Buona la prima per Reggio Emilia. La squadra italiana non sbaglia all’esordio stagione in Europa e supera il quarto di finale del Qualification Round della Champions League, vincendo 99-87 contro i macedoni del KK Pelister Bitola. Una vittoria che permette così alla formazione reggiana di conquistare l’accesso alla semifinale di domenica, dove affronterà i belgi dell’Anversa.

Ottimo esordio da parte del colombiano Jaime Echenique, neo acquisto colombiano per Reggio Emilia, che ha messo a referto una doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi. Il miglior marcatore è Kwan Cheatham con 22 punti, ma importante anche il contributo di Jaylen Barford, che firma 19 punti. Al Pelister non bastano i 20 punti di Kevin Bracy-Davis e i 18 di CJ Wilson.

Reggio Emilia parte con grande intensità spinta dalle giocate di Cheatham. Un canestro di Barford porta i biancorossi sul +7 (20-13) a metà del primo quarto. Il Pelister prova a reagire con Bracy-Davis e Wilson, ma la tripla di Vitali chiude il quarto per la squadra italiana sul +8 (31-23). Nel secondo quarto reazione dei macedoni con Wilson, ma sempre Cheatham e poi Echenique costruiscono il parziale reggiano, che vale la doppia cifra di vantaggio. Il finale di primo tempo è tutto per Barford e Reggio Emilia è avanti alla seconda sirena sul +16 (58-42).

Mitrevsky e Malesevic provano a scuotere il Pelister alla ripresa dalla pausa lunga, ma Reggio Emilia risponde con i canestri di Barford e Uglietti, che firmano il nuovo +15 (64-49). Le triple di Malesevic e Stajic ridanno speranza ai macedoni, ma Reggio Emilia entra negli ultimi dieci minuti sul 74-62. Barford e Caupain segnano subito dei canestri pesantissimi e la formazione italiana tocca il +19 (83-64), mettendo così il sigillo sulla partita. Finisce 99-87 per una bella vittoria dei biancorossi.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PALLACANESTRO REGGIO EMILIA – KK PELISTER BITOLA 99-87 (31-23, 27-19, 16-20, 25-25)

Reggio Emilia: Barford 19, Woldetensae 9, Mainini, Caupain 10, Williams 7, Smith 5, Uglietti 3, Severini 5, El Hadji, Echenique 16, Vitali 3, Cheatham 22

Pelister: Bracy Davis 20, Wilson Jr. 18, Stojanovski 2, Stajic 11, Malesevic 15, Krstevski, Najdovski, Mitrevski 11, Sozovski, Markovski, Dimitrovski, Price 10