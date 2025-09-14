AtleticaSport in tv
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 14 settembre, programma, streaming, azzurri in gara
Quest’oggi, domenica 14 settembre, si terrà la seconda sessione serale dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. In palio altri cinque titoli iridati nello stadio Nazionale della capitale giapponese, con una grande attesa per le finali dei 100 metri donne e uomini che chiuderanno il programma odierno con i fuochi d’artificio grazie agli sprinter più veloci del pianeta.
Nel complesso vedremo in azione ben dodici atleti italiani, ma con ogni probabilità il day-2 andrà in archivio senza medaglie dopo i tre podi di ieri. Fari puntati comunque sui primatisti nazionali Zaynab Dosso e Marcell Jacobs, impegnati nelle semifinali dei 100 con il difficile obiettivo di accedere all’ultimo atto. Proveranno ad entrare in finale anche Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Manuel Lando e Stefano Sottile nel salto in alto, oltre a Gaia Sabbatini e Marta Zenoni nei 1500. Primo impegno individuale della manifestazione in batteria per i quattrocentisti Luca Sito, Edoardo Scotti, Alice Mangione e Anna Polinari.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella sessione serale della seconda giornata dei Mondiali di atletica. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su Rai Sport dalle 13.00 alle 13.30 per lasciare spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO FINALI MONDIALI ATLETICA OGGI
Domenica 14 settembre
11.35 400 metri (maschile), batterie
11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni
12.12 Lancio del disco (femminile), finale
12.25 400 metri (femminile), batterie
13.20 100 metri (femminile), semifinali
13.40 Salto in lungo (femminile), finale
13.45 100 metri (maschile), semifinali
14.07 1500 metri (femminile), semifinali
14.30 10.000 metri (maschile), finale
15.13 100 metri (femminile), finale
15.20 100 metri (maschile), finale
ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA
Domenica 14 settembre
11.35 400 metri (maschile), batterie: Edoardo Scotti, Luca Sito
11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Manuel Lando, Matteo Sioli, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi
12.25 400 metri (femminile), batterie: Alice Mangione, Anna Polinari
13.20 100 metri (femminile), semifinali: Zaynab Dosso
13.45 100 metri (maschile), semifinali: Marcell Jacobs
14.07 1500 metri (femminile), semifinali: Gaia Sabbatini, Marta Zenoni
15.13 100 metri (femminile), finale: eventuale Zaynab Dosso
15.20 100 metri (maschile), finale: eventuale Marcell Jacobs
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su Rai Sport, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.