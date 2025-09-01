Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Jacobs c’è, ultimi test per Tamberi, 90 azzurri a Tokyo

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si disputeranno a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. Il contingente tricolore sarà il più numeroso della storia per una rassegna iridata, composto da ben 90 azzurri (44 uomini e 46 donne).

Ai nastri di partenza tutti i medagliati delle Olimpiadi di Parigi 2024, che si presenteranno con il chiaro intento di salire sul podio: Nadia Battocletti (argento a cinque cerchi sui 10.000 metri, si cimenterà anche sulla mezza distanza), Mattia Furlani (bronzo nel salto in lungo e Campione del Mondo indoor) e Andy Diaz (bronzo nel salto triplo, nonché iridato in sala e fresco trionfatore in Diamond League).

Torneranno nella capitale giapponese sei azzurri che si sono laureati Campioni Olimpiadi ormai quattro anni fa: Marcell Jacobs (100 metri e 4×100, ma sulla sua condizione fisica ci sono dei punti interrogativi), Gianmarco Tamberi (Campione del Mondo uscente nel salto in alto, ma apparso sottotono nelle ultime uscite), Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu (4×100), Antonella Palmisano (20 km di marcia dove due anni fa conquistò la medaglia di bronzo, si cimenterà anche nella 35 km non prevista ai Giochi). Va precisato che Gianmarco Tamberi gode di una wild-card in quanto detentore del titolo e ha chiesto qualche altro giorno per i test di valutazione tecnica prima di scegliere se partire.

L’Italia potrà giocarsi altre carte importanti da medaglia come Larissa Iapichino (vincitrice della Diamond League nel salto in lungo), Leonardo Fabbri (argento iridato nel getto del peso a Budapest nel 2023 e detentore della miglior prestazione mondiale stagionale). Proveranno a conseguire un risultato di rilievo anche Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Yeman Crippa (impegnato nella maratona), Zaynab Dosso (100 metri), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Sara Fantini (lancio del martello).

Matteo Sioli sarà tra gli outsider nel salto in alto, attenzione anche ad altri giovani interessanti come Erika Saraceni (Campionessa d’Europa Under 20 nel salto triplo) e Alexandrina Mihai (marcia). Quattro azzurri alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Asia Tavernini (alto), Andrea Bernardi e Amanda Obijiaku (4×100), Zoe Tessarolo (4×400). La maratoneta Giovanna Epis ha deciso di rinunciare a causa di un infortunio. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 di atletica.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI ATLETICA 2025

UOMINI

Marcell Jacobs (100 metri, 4×100)

Samuele Ceccarelli (4×100)

Matteo Melluzzo (4×100)

Lorenzo Patta (4×100)

Filippo Randazzo (4×100)

Andrea Bernardi (4×100)

Fausto Desalu (200 metri, 4×100)

Filippo Tortu (200 metri, 4×100)

Vladimir Aceti (4×400 mista)

Lorenzo Benati (4×400 mista)

Brayan Lopez (4×400 mista)

Edoardo Scotti (400 metri, 4×400 mista)

Luca Sito (400 metri, 4×4000 mista)

Giovanni Lazzaro (800 metri)

Francesco Pernici (800 metri)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Pietro Arese (1500 metri)

Joao Bussotti (1500 metri)

Federico Riva (1500 metri)

Lorenzo Simonelli (110 ostacoli)

Alessandro Sibilio (400 ostacoli, 4×400 mista)

Ala Zoghlami (3000 siepi)

Manuel Lando (salto in alto)

Matteo Sioli (salto in alto)

Stefano Sottile (salto in alto)

Gianmarco Sottile (salto in alto)

Simone Bertelli (salto con l’asta)

Matteo Oliveri (salto con l’asta)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Andy Diaz (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Nick Ponzio (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Giorgio Olivieri (lancio del martello)

Iliass Aouani (maratona)

Yohanes Chiappinelli (maratona)

Yeman Crippa (maratona)

Andrea Cosi (20 km di marcia)

Francesco Fortunato (20 km di marcia)

Gianluca Picchiottino (20 km di marcia)

Teodorico Caporaso (35 km di marcia)

Matteo Giupponi (35 km di marcia)

Riccardo Orsoni (35 km di marcia)

DONNE

Zaynab Dosso (100 metri, 4×100)

Vittoria Fontana (200 metri, 4×100)

Dalia Kaddari (200 metri, 4×100)

Gaya Bertello (4×100)

Gloria Hooper (4×100)

Alessia Pavese (4×100)

Alice Pagliarini (4×100)

Amanda Obijiaku (4×100)

Alice Mangione (400 metri, 4×400, 4×400 mista)

Anna Polinari (400 metri, 4×400, 4×400 mista)

Virginia Troiani (4×400, 4×400 mista)

Alessandra Bonora (4×400, 4×400 mista)

Ilaria Accame (4×400, 4×400 mista)

Rebecca Borga (4×400, 4×400 mista)

Zoe Tessarolo (4×400)

Eloisa Coiro (800 metri)

Elena Bellò (800 metri)

Ludovica Cavalli (1500 metri)

Gaia Sabbatini (1500 metri)

Marta Zenoni (1500 metri)

Nadia Battocletti (5000 metri, 10.000 metri)

Micol Majori (5000 metri)

Elisa Palmero (10.000 metri)

Giada Carmassi (100 ostacoli)

Elena Carraro (100 ostacoli)

Ayomide Folorunso (400 ostacoli)

Alice Muraro (400 ostacoli)

Rebecca Sartori (400 ostacoli)

Idea Pieroni (salto in alto)

Asia Tavernini (salto in alto)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)

Larissa Iapichino (saltoin lungo)

Dariya Derkach (salto triplo)

Erika Saraceni (salto triplo)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Sara Fantini (lancio del martello)

Rebecca Lonedo (maratona)

Federica Curiazzi (20 km di marcia)

Antonella Palmisano (20 km di marcia, 35 km di marcia)

Alexandrina Mihai (20 km di marcia)

Nicole Colombi (35 km di marcia)

Eleonora Giorgi (35 km di marcia)

Sveva Gerevini (eptathlon)