Antonella Palmisano: “Ho continuato per mamma e Maria Perez, mi mancava l’argento ai Mondiali”

L’Italia ha aperto i Mondiali 2025 di atletica con una splendida medaglia d’argento conquistata da Antonella Palmisano nella 35 km di marcia sulle strade di Tokyo. Alla seconda uscita della carriera su questa distanza, la fuoriclasse di Mottola è riuscita a salire sul secondo gradino del podio alle spalle della scatenata spagnola Maria Perez, che ha difeso il titolo vinto due anni fa a Budapest. Si tratta del terzo alloro iridato per l’azzurro dopo due bronzi nella 20 km.

Antonella Palmisano ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Il primo motivo per continuare è stata mamma, il secondo Maria Perez. Dopo Parigi non è stato facile, mamma mi ha dato un motivo per essere qui con il suo fiore, Perez mi ha ridato l’entusiasmo e la possibilità nel credere in questi obiettivi: lei è uno dei motivi per cui ho continuato. È stato difficile, ho cominciato ad avere crampi ai -12 km, non ho neanche bevuto perché sentivo che avrei rigettato i sali ed è stato difficile gestire. Secondo posto di cui sono contenta, mi mancava l’argento ai Mondiali, ho sempre fatto bronzini“.

La pugliese ha dedicato il risultato a una persona cara: “A casa c’è una persona che sta gestendo la sua 50 km, sta gestendo un problema difficile, ho gareggiato anche per lui: grazie Stefano, ho gareggiato anche per te, sono sicura che ce la farai, chilometro dopo chilometro“. La 34enne ha poi proseguito: “Non bisogna mai trascurare nulla e se si lavora bene i risultati arrivano. Il fiore è lo stesso di Sapporo, quest’anno mia mamma si è messa in ferie e mi ha detto che il fiore già ce l’avevo“.

L’azzurra ha salutato anche Massimo Stano, grande assente di questi Mondiali a causa di un infortunio: “Ieri sera l’ho chiamato, avevo bisogno di sentire cosa aveva da dirmi e sentire qualche sua battuta per tirarmi su il morale. L’adrenalina e la paura si fanno sentire. Mi dispiace che non sia qui: oggi ha fatto vincere un altro, ma l’anno prossimo non sarà così. Forza Massimo“. Chiusura dedicata alla Nazionale: “Abbiamo una squadra molto diversa, tutto è iniziato quattro anni fa. Da capitana ho detto che questa terra è magica, qualcosa è cambiato nell’atletica: fateci sentire il vostro tifo“.