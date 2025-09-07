Alex Schwarzer continua a stupire: nuovo record europeo master sui 10000 metri in pista

Non smette di stupire Alex Schwarzer. Il quarantenne marciatore, vincitore della medaglia d’oro nei 50 chilometri a Pechino 2008 e oggi, tra le altre cose, preparatore atletico del Sudtirol, formazione che milita nel campionato di calcio di serie B, stabilisce il nuovo record europeo master sui 10000 metri su pista.

Il crono di 38’34″07 stabilito sul campo Coni di Bolzano rappresenta anche il quarto tempo italiano all time e l’ottava miglior prestazione del 2025. Il tempo stabilito nella prima giornata dei Campionati regionali individuali open del Trentino Alto Adige rappresenta la miglior prestazione dell’anno per l’ex olimpionico.

Nella lista all time in Italia Schwarzer si posiziona alle spalle di Stano, Fortunato e del 37’58″6 stabilito da Ivano Brugnetti il 23 luglio del 2005. L’altoatesino ha commentato così la sua prova: “Una grandissima soddisfazione fare il personale dopo 14 anni, onestamente pensavo di fare un tempo sui 39 minuti netti. Mi sentivo bene anche perché quest’estate ho cambiato alcune cose in allenamento rispetto alla primavera e sono arrivato ad un buon livello di forma. Mi sono allenato cinque giorni la settimana ma con gli impegni e il lavoro non si recupera come un professionista“.

L’eccellente livello di rendimento lascerebbe presagire la possibilità di un ritorno ad alti livelli. Lo stesso Schwarzer l’ha però esclusa perché, a causa dei suoi impegni professionali, il tempo di allenamento si è sensibilmente ridotto e gli consente al massimo di poter preparare la gara dei dieci chilometri.